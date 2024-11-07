人民网北京11月7日电 （记者陈琦）近日，沿黄河九省区儿童青少年近视防控工作经验交流会在河南郑州举办。

沿黄河九省区教育行政部门共同发布了《沿黄河九省区综合防控儿童青少年近视郑州宣言》，共同提出加强省际交流合作、完善科学防控体系、保障体育锻炼时间、深化家校协同防控、改善学生视觉环境、提升人才培养质量等6项共识。

交流会上，河南省教育厅、陕西省教育厅和内蒙古包头市、河南省郑州市惠济区、宁夏回族自治区平罗县分别介绍了当地统筹推进儿童青少年近视防控工作的措施方法和成果成效。山西省太原市万柏林区凤凰双语小学、山东省济宁市任城实验小学、四川交响乐团附属小学、甘肃省临洮县椒山小学、青海省西宁市水井巷小学、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第80小学作为基层学校代表，围绕儿童青少年近视防控工作的创新做法和工作落实中的经验与体会进行分享，近视防控专家做点评发言。

据了解，经验交流会由教育部体育卫生与艺术教育司指导，河南省教育厅主办，沿黄河的山西、内蒙古、山东、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏等8省区以及特邀的新疆代表和全国综合防控儿童青少年近视宣讲团专家参加。

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