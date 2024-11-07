人民网北京11月7日电 （记者唐婕）“礼赞中华 童享科技”北京市东城区东交民巷小学校园科学节6日拉开帷幕。

启动仪式上，学校特别邀请了北京理工大学计算机学院教授、博士生导师刘峡壁担任科学副校长。刘峡壁表示，将会为同学们搭建更多学习专业知识的平台，为学校的科技教育贡献力量。来自首都师范大学心理学院的周蔚教授为同学们带来《智慧探秘——大脑、阅读与智能伙伴的奇遇》科学讲座，帮助同学们认识脑科学、学会科学运用大脑。

科学节现场还进行了“机器人编队表演”及“科学小市集”互动体验活动。同学们在一项项具有科技感、现代感的互动体验中感受人工智能的意义和科学实验的魅力。

科学节现场。校方供图

据悉，“校园科学节”是东交民巷小学的传统活动，旨在通过一系列精彩纷呈的内容，把科学创新的种子种在同学们心中。本次科学节系列活动分为“启动仪式燃梦想”“市集体验碰火花”“科学讲坛普新知”“科学家故事我来讲”四个部分，通过不同方式的学习体验，让同学们探索科学奥秘、激发创新思维。

(责编：邵文婷、熊旭)