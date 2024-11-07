人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

各地多措并举发展青少年体育——

让更多孩子收获健康快乐（关注青少年体育）

本报记者 吴 君 宋豪新 肖家鑫 孙龙飞
2024年11月07日08:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　湖北省网球学校学生在训练。
　　京山市委宣传部供图

　　近日，一场青少年足球赛在山东省青岛市市南区举行。青岛实验初级中学学生杨玉庆表现抢眼，精彩的抢断和传球赢得一片叫好。此前，他相继参加了山东省青少年校园足球联赛、全国青少年校园足球夏令营，并入选该夏令营最佳阵容。

　　杨玉庆的成长故事不是个例。

　　随着社会各界对青少年体育工作愈发重视，更多高质量的青少年体育赛事活动相继涌现，让更多孩子领悟体育魅力、享受运动乐趣。各地体育部门和教育部门协同配合，加强相关设计，优化资源配置，推动青少年体育素养稳步提高，为健康中国和体育强国建设打下坚实基础。

　　更科学的培养模式

　　走进位于湖北省京山市的湖北省网球学校，击球声“砰砰”作响，学生们正在教练的带领下挥拍训练。

　　“除了上课，学生们每天要进行2至5小时的网球训练。”湖北省网球学校（京山）副校长朱定柱介绍，学校创办于2018年，由湖北省体育局和京山市人民政府协作共建，是九年一贯制学校，在校学生共有400多名。

　　省网球学校为何会落户京山？“1986年，京山成立了第一支网球队，这里的网球硬件设施和群众基础都比较好。”京山市文旅局副局长高宝说，京山现有各类标准网球场340余片、17个网球俱乐部，常年参加网球运动的有10万余人。

　　京山市通过少儿网球培训等环节选拔苗子。“我们形成了体教融合、学训并重、文体双优的科学培养模式。”京山市教育局党委委员朱国宏介绍，京山市目前已建成12所“网球+N”体教融合试点示范学校，打通网球体育特长升学通道，培养更多人才。

　　朱国宏介绍，京山市还开展网球进校园、进社区、进农村等活动，通过建立教学联合体、送教下乡等方式，进一步推广网球运动。

　　“我们中小学均开设了网球课程，学生每周要上一节以上的网球课。”高宝介绍，一些有条件的学校会聘请专业教练，为青少年提供更专业的指导。目前，京山市已实现学校网球课开课率100％、网球校队组建率100％。

　　更便捷的运动场地

　　10月中旬，2024成都市青少年（学生）运动会篮球大赛开赛，吸引了148支队伍、约3500名青少年参赛。队员们巧妙的传球、精彩的配合，赢得阵阵掌声。

　　成都市体育局相关负责人介绍，篮球运动的火热开展，是成都市推动青少年体育事业高质量发展的缩影。近年来，成都着力加大体育基础设施建设，构建“15分钟健身圈”，让青少年走出学校也能轻松找到运动场地。

　　走进成都凤凰山体育公园全民健身中心，随处可见参与体育锻炼的市民，很多青少年相约在这里打球、跑步。成都大运会后，49个体育场馆按照“一场（馆）一策”原则，逐步分类实施开放，为青少年参与体育运动提供便利，进一步激发参与热情。

　　同时，成都市推进实施“社区运动角”“天府绿道健身新空间”等项目建设，不断满足青少年等群体日益增长的健身需求。截至目前，成都市已打造符合省级及以上标准的体育公园31个，建设全民健身路径1.7万条、社区运动角296个、绿道健身新空间621个，在天府绿道植入体育设施1700余处，全市体育场地设施6.8万个。

　　绿道上，青少年在家长的陪伴下畅快骑行，留下阵阵欢笑；社区运动角内，孩子们放学归来，三五成群肆意奔跑……越来越多青少年养成运动习惯，找到体育爱好，为美好未来打下健康基础。

　　更完备的赛事体系

　　杨玉庆所在的青岛实验初级中学是全国青少年校园足球特色学校，不但设立了班级联赛，还聘请了专业的足球教练。随着校园足球不断发展，杨玉庆参加的比赛也越来越多，水平不断提升。这个月，他将前往西班牙参加皇家马德里等足球俱乐部的试训。

　　“高质量的训练和比赛，是青少年足球发展的重要基础。山东着力创新优化校园足球赛事体系，各级赛事之间相互衔接、互为补充，形成了学校、市区、社会俱乐部多主体和多层级结构。”山东省校园足球发展研究中心主任张志勇介绍。青岛实验初级中学体育教师李祥最近一直在带队参加比赛，他介绍：“由于赛事丰富，孩子们得到不少锻炼和表现的机会。”

　　构建完善的人才发展平台和成长通道，是好苗子“成材”的关键。陈鑫宇是威海市古寨小学的学生。“之前，我们担心踢球影响孩子学业，后来发现训练基本不占用课堂时间，这才打消疑虑。孩子外出比赛时，学校还专门安排老师帮忙补课。”陈鑫宇父亲陈宁说，“学校聘请了专业的足球教练，我们也不用再额外花钱。”2023年，陈鑫宇通过试训入选鲁能足校U11（11岁以下）梯队。足球梦想，在少年心中不断生长。

　　更丰富的发展路径

　　孩子练体育，将来出路在哪？如果职业运动员道路走不通，能从事哪些工作？体育人才的后续发展，是不少家长关心的问题。

　　“山东省经教育部认定的特色学校现有约2500所，即使孩子们将来不走职业球员道路，也可以成为教练员、裁判员、管理者等应用型人才。”山东省教育厅体育卫生与艺术教育处处长王桂龙说，“我们还在一些高校开设了足球运动专业，率先试点体校和高校‘3+4’校园足球人才贯通培养。”

　　在首都体育学院教授钟秉枢看来，教育系统、体育系统应协同发力，丰富体育人才的发展渠道。从教育系统来看，越来越多的高校设立运动训练相关专业，部分高校还开设体育教育专业，为青少年运动员提供了更多升学选择。就体育系统而言，国家体育总局近年来连续出台多项政策，助力运动员退役转型。多地陆续推出配套政策，为退役运动员向学校教练员、体育教师转型做好衔接工作，让他们在“新赛场”再创佳绩。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月07日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部