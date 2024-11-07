本报记者 吴 君 宋豪新 肖家鑫 孙龙飞

湖北省网球学校学生在训练。

京山市委宣传部供图

近日，一场青少年足球赛在山东省青岛市市南区举行。青岛实验初级中学学生杨玉庆表现抢眼，精彩的抢断和传球赢得一片叫好。此前，他相继参加了山东省青少年校园足球联赛、全国青少年校园足球夏令营，并入选该夏令营最佳阵容。

杨玉庆的成长故事不是个例。

随着社会各界对青少年体育工作愈发重视，更多高质量的青少年体育赛事活动相继涌现，让更多孩子领悟体育魅力、享受运动乐趣。各地体育部门和教育部门协同配合，加强相关设计，优化资源配置，推动青少年体育素养稳步提高，为健康中国和体育强国建设打下坚实基础。

更科学的培养模式

走进位于湖北省京山市的湖北省网球学校，击球声“砰砰”作响，学生们正在教练的带领下挥拍训练。

“除了上课，学生们每天要进行2至5小时的网球训练。”湖北省网球学校（京山）副校长朱定柱介绍，学校创办于2018年，由湖北省体育局和京山市人民政府协作共建，是九年一贯制学校，在校学生共有400多名。

省网球学校为何会落户京山？“1986年，京山成立了第一支网球队，这里的网球硬件设施和群众基础都比较好。”京山市文旅局副局长高宝说，京山现有各类标准网球场340余片、17个网球俱乐部，常年参加网球运动的有10万余人。

京山市通过少儿网球培训等环节选拔苗子。“我们形成了体教融合、学训并重、文体双优的科学培养模式。”京山市教育局党委委员朱国宏介绍，京山市目前已建成12所“网球+N”体教融合试点示范学校，打通网球体育特长升学通道，培养更多人才。

朱国宏介绍，京山市还开展网球进校园、进社区、进农村等活动，通过建立教学联合体、送教下乡等方式，进一步推广网球运动。

“我们中小学均开设了网球课程，学生每周要上一节以上的网球课。”高宝介绍，一些有条件的学校会聘请专业教练，为青少年提供更专业的指导。目前，京山市已实现学校网球课开课率100％、网球校队组建率100％。

更便捷的运动场地

10月中旬，2024成都市青少年（学生）运动会篮球大赛开赛，吸引了148支队伍、约3500名青少年参赛。队员们巧妙的传球、精彩的配合，赢得阵阵掌声。

成都市体育局相关负责人介绍，篮球运动的火热开展，是成都市推动青少年体育事业高质量发展的缩影。近年来，成都着力加大体育基础设施建设，构建“15分钟健身圈”，让青少年走出学校也能轻松找到运动场地。

走进成都凤凰山体育公园全民健身中心，随处可见参与体育锻炼的市民，很多青少年相约在这里打球、跑步。成都大运会后，49个体育场馆按照“一场（馆）一策”原则，逐步分类实施开放，为青少年参与体育运动提供便利，进一步激发参与热情。

同时，成都市推进实施“社区运动角”“天府绿道健身新空间”等项目建设，不断满足青少年等群体日益增长的健身需求。截至目前，成都市已打造符合省级及以上标准的体育公园31个，建设全民健身路径1.7万条、社区运动角296个、绿道健身新空间621个，在天府绿道植入体育设施1700余处，全市体育场地设施6.8万个。

绿道上，青少年在家长的陪伴下畅快骑行，留下阵阵欢笑；社区运动角内，孩子们放学归来，三五成群肆意奔跑……越来越多青少年养成运动习惯，找到体育爱好，为美好未来打下健康基础。

更完备的赛事体系

杨玉庆所在的青岛实验初级中学是全国青少年校园足球特色学校，不但设立了班级联赛，还聘请了专业的足球教练。随着校园足球不断发展，杨玉庆参加的比赛也越来越多，水平不断提升。这个月，他将前往西班牙参加皇家马德里等足球俱乐部的试训。

“高质量的训练和比赛，是青少年足球发展的重要基础。山东着力创新优化校园足球赛事体系，各级赛事之间相互衔接、互为补充，形成了学校、市区、社会俱乐部多主体和多层级结构。”山东省校园足球发展研究中心主任张志勇介绍。青岛实验初级中学体育教师李祥最近一直在带队参加比赛，他介绍：“由于赛事丰富，孩子们得到不少锻炼和表现的机会。”

构建完善的人才发展平台和成长通道，是好苗子“成材”的关键。陈鑫宇是威海市古寨小学的学生。“之前，我们担心踢球影响孩子学业，后来发现训练基本不占用课堂时间，这才打消疑虑。孩子外出比赛时，学校还专门安排老师帮忙补课。”陈鑫宇父亲陈宁说，“学校聘请了专业的足球教练，我们也不用再额外花钱。”2023年，陈鑫宇通过试训入选鲁能足校U11（11岁以下）梯队。足球梦想，在少年心中不断生长。

更丰富的发展路径

孩子练体育，将来出路在哪？如果职业运动员道路走不通，能从事哪些工作？体育人才的后续发展，是不少家长关心的问题。

“山东省经教育部认定的特色学校现有约2500所，即使孩子们将来不走职业球员道路，也可以成为教练员、裁判员、管理者等应用型人才。”山东省教育厅体育卫生与艺术教育处处长王桂龙说，“我们还在一些高校开设了足球运动专业，率先试点体校和高校‘3+4’校园足球人才贯通培养。”

在首都体育学院教授钟秉枢看来，教育系统、体育系统应协同发力，丰富体育人才的发展渠道。从教育系统来看，越来越多的高校设立运动训练相关专业，部分高校还开设体育教育专业，为青少年运动员提供了更多升学选择。就体育系统而言，国家体育总局近年来连续出台多项政策，助力运动员退役转型。多地陆续推出配套政策，为退役运动员向学校教练员、体育教师转型做好衔接工作，让他们在“新赛场”再创佳绩。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)