李枝航

立德树人关乎党的事业后继有人，关乎国家前途命运。习近平总书记在全国教育大会上强调：“要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程。”解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个教育的根本问题，加快建设教育强国，必须大力实施新时代立德树人工程，引导青年学生立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

构建德智体美劳全面培养的教育体系。实施新时代立德树人工程，首先要构建德智体美劳全面培养的教育体系。在德智体美劳中，要坚持立德为先。人无德不立，立德为先符合人才成长的基本逻辑。必须坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，特别是要善于运用好新时代伟大变革成功案例，让学生深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。新时代立德树人工程是一项涵盖广泛、具有高度专业性的系统工程，需要深刻把握教书育人规律和学生成长规律，把立德树人有机融入德育、智育、体育、美育、劳育等教育工作各领域，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，推动形成有利于学生成长成才的育人环境。要将思想政治工作贯穿人才培养全过程，在以文化人、以德育人中教育和引导学生自觉树立正确的世界观、人生观、价值观，从理想信念、爱国情怀、品德修养等多方面锤炼学生的综合素质，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

健全学校家庭社会协同育人机制。人是社会的人，同时也是社会实践的主体，不可避免被现实社会所塑造。落实好立德树人的根本任务，需要整个社会共同努力。只有健全学校家庭社会协同育人机制，通过全员育人、全程育人、全方位育人，才能引导和促进各方协同合作，汇聚起立德树人的强大合力。实施新时代立德树人工程，重在明确学校、家庭、社会协同育人的衔接点和发力点，不断增强立德树人工作的系统性和联动性。在家庭教育中，应积极涵养优良家风，帮助学生扣好人生的第一粒扣子。在学校教育中，应注重把教书与育人、言传与身教结合起来，在潜移默化中给学生以智慧启迪和精神力量。此外，还要为立德树人工作提供有力政策支持和资源保障，鼓励和引导社会各界积极参与立德树人工作，推动形成人人关心、各方支持、积极落实新时代立德树人工程的良好氛围。

推进大中小学思想政治教育一体化建设。人的成长、成熟、成才不是一蹴而就的，这决定了立德树人是一个长期过程。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。实施新时代立德树人工程，就要深刻把握大中小学不同学生群体成长特点，明确不同学段思想政治教育的重点任务，着力推进大中小学思想政治教育一体化建设，守正创新推动思政课建设内涵式发展，在目标设定、教育过程、评价方式等方面坚持循序渐进、螺旋上升，不断提高思政课的针对性和吸引力。推动各学段思想政治教育既守好一段渠、种好责任田，也兼顾“邻里间”、上下游，在相互衔接、互促共进中教育引导学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

（作者单位：中国人民大学教育学院）

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)