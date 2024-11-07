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秋季留学英才招聘会举办

2024年11月07日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者周姝芸）日前，由教育部国际司指导、教育部留学服务中心（以下简称“中心”）主办的2024秋季留学英才招聘会暨国家留学人才就业服务平台(北京专场)活动在北京展览馆举办。

　　本次活动的参展单位包括北京大学、清华大学、中国农业大学等高等院校，中国科学院、中国社科院下属各研究所，中核集团、中国石油、中国石化、国家电网等中央企业，中国建设银行、中国银行、交通银行等金融机构，北京汽车、北京奔驰、甘李药业、新东方教育集团等国际知名企业，还有来自武汉、济南、扬州等全国各地展团及参展单位，近200家用人单位朋友汇聚一堂，广纳英才，优质岗位吸引了万余名优秀留学人才前来。

　　本次活动着重考虑留学人员的切实需求，突出“服务”特色、完善服务链条。在宣讲专区，留学服务业务宣讲解答回国就业各种困惑，用人单位引才宣讲吸引留学人才踊跃报名；在高端人才洽谈区，用人单位和留学人才深入沟通，不断达成就业意向；在人力资源测评专区，100余名留学人才享受了简历评估、线上综合心理测评、智能心理筛查等专业服务，分析了自身能力、动机、兴趣、态度、个性等方面差异，得到了就业导向评价。

　　“聚集高层次人才引进，助推高质量事业发展”专题座谈会在北京展览馆和平厅同期举行。北京大学、清华大学等高校，中国科学院、中国社科院等科研院所，中国中车、中国石化等中央企业，以及武汉、济南、扬州人才工作部门与会同志就本单位引进海外高层次人才现状、经验、存在的问题深入交流。

　　据悉，自2012年以来，教育部留学服务中心连续举办了21届留学英才招聘会，累计吸引全国范围内1万多家单位参展，提供招聘岗位20余万个，为20余万名留学人才提供了优质招聘服务。系列招聘会以宣传留学回国政策为导向，凭借参展单位行业广、应聘人才层次高、招聘岗位数量多等优势备受广大留学人才和用人单位青睐。

(责编：李昉、郝孟佳)

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