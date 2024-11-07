王 威

李成成（中）和同学合影。

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李成成从小就有个留学梦，为了未来职业发展，2021年，她决定结束在上海微软云的技术支持工程师工作，出国深造。李成成独立完成学校的申请前往法国尼斯求学，进入法国蔚蓝海岸大学（由尼斯大学、法国国家科研中心、法国国家信息与自动化研究所等13所杰出大学和科研、学术机构于2015年合并而成的高等教育大学机构联盟）攻读理学硕士学位。

作为中世纪的城市要塞，尼斯保留着许多古罗马历史文化。初到尼斯，一切对李成成来说都非常新鲜。“行走在城中的大街小巷，随处可见巴洛克风格的教堂和意大利风格的建筑。各种艺术展览、博物馆，让这座城市充满了艺术与浪漫的气息。”

李成成就读的法国蔚蓝海岸大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府，其校史可追溯到17世纪，学校总部位于瓦尔罗斯校区瓦尔罗斯城堡内。

入学后，法语是李成成遇到的第一个难题。“最初我借助翻译软件，或是英、法语混杂着解决实际问题。好在周围的法国人都很友善，学院的老师和同学们也都可以用英语沟通，日常生活基本没有沟通障碍。”她说，为了克服语言难关，李成成参加了学校的语言辅导班，主动和当地学生交流，逐渐提高了口语水平。另外，李成成通过加入各种学生社团和社区活动，慢慢融入当地文化，结交了不少朋友，也感受到课堂之外丰富多彩的世界。

“记得有一次期末考试期间，我压力较大，但同学们给予了我很多支持和鼓励，最终我顺利通过了考试。这段经历让我明白，留学期间朋友的支持多么重要。”她说。

李成成与法国尼斯中国学生学者联合会（简称“尼斯中国学联”）的结缘非常偶然。在一次新生欢迎会上，学联负责人热情地介绍了学联的各项活动和服务，这让她感受到了来自异国他乡的温暖。后来，她积极参与学联组织的各类活动，结识了很多志同道合的朋友，并于2022年成为尼斯中国学联主席。

在组织活动的过程中，李成成一直在尝试创新。比如，在传统迎新活动基础上，开学前先举行一个线上欢迎会，让远在国内的新生感受到学联的热情和关心。此外，还推出了“学联线上沙龙”，邀请各领域的专家学者与留学生们进行互动交流，拓宽大家的视野。

每年中秋节，尼斯中国学联都会组织一场盛大的庆祝活动。李成成和团队成员精心编排月饼制作、诗词朗诵和传统舞蹈表演等节目。这些活动不仅让中国留学生感受到家的温暖，也让法国学生有机会了解中国传统节日的魅力。

“我还记得在一次春节晚会上，除了在校学生，我们还邀请了当地社区居民一同庆祝，让更多的国际友人了解中国的春节习俗，体验中国的传统文化。”李成成说，这样的互动加深了我们彼此的理解和友谊。

在她看来，中法文化交流是一个双向的过程。一方面，要让更多人了解中国博大精深的文化；另一方面，也要学习借鉴法国先进的科技和管理经验。每一次活动都是一次文化的交融。

“在引导留学生讲好中国故事、促进中外文明交流互鉴方面，学联将进行更多尝试和探索。”李成成说，“比如建立中外学生共同参与的交流平台，定期举办讨论会和分享会，增进不同文化背景学生之间的理解和合作。接下来，我们计划推出一系列以文化交流为主题的活动，加深中外学生间的了解和友谊，展示中国的历史文化和现代化发展成就。留学生不仅要成长为具有全球视野的国际化人才，也努力为报效祖国贡献智慧和力量。”

(责编：郝孟佳、李昉)