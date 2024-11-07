文 晓

由中央美术学院主办，中央美术学院雕塑系、中央美术学院美术馆承办的“雕塑大系——中央美术学院雕塑学科90年”大展日前在中央美术学院美术馆举办。展览系统梳理和回顾了自1934年至今90年来，中央美术学院雕塑学科不断发展完善、从扎实迈向多元、从自我觉醒到学科自觉的历程。

中央美术学院雕塑学科传承近百年学脉精神，几代人以雕塑为史笔，勾勒国家发展轨迹，铭记民族奋斗历程，创作《人民英雄纪念碑》浮雕、《抗战群雕》等时代经典，近年来完成了中国共产党历史展览馆《信仰》组雕，荣获“黄大年式教师团队”殊荣。

中央美术学院院长林茂在致辞中表示，我们通过这次大展，系统梳理中国现代雕塑的光辉历程，更深刻地体会到“以大爱之心育莘莘学子”是雕塑人肩负的重任使命，“以大美之艺绘传世之作”是雕塑人遵循的艺术准则。

中国美术馆馆长吴为山说，中央美术学院雕塑系继承历史与革命两大传统，兼收并蓄，博采众长，塑造出独具风貌的“大系”风采。“大系”即高境界、大作品，这种风采在《人民英雄纪念碑》浮雕、中国共产党历史展览馆《信仰》组雕等创作中都得到了体现。

中国美术家协会原主席、中央美术学院原院长靳尚谊表示，作为从西方引入的艺术学科之一，雕塑专业的成长离不开一代代师生的艰辛付出与严谨钻研。雕塑素来被称为艺术“重工业”，其厚重与精深尤为突出。此次展览促使大家重新审视雕塑艺术的语言美、体积美等问题，不仅将推动雕塑系在专业高度上进一步深化，也将为中国雕塑艺术在世界舞台上开创新篇章奠定基础。

中央美术学院雕塑学科走过90年风雨历程，汇聚了大量名师，培养了众多人才，为中国现代雕塑发展作出重要贡献。经中央美术学院学术委员会审议批准，本次活动特别设立并颁发13个“雕塑学科90年杰出贡献奖”，王静远、滑田友、刘开渠等艺术家获奖。

(责编：李昉、郝孟佳)