人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

勾勒央美雕塑学科九十年发展历程

文 晓
2024年11月07日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　由中央美术学院主办，中央美术学院雕塑系、中央美术学院美术馆承办的“雕塑大系——中央美术学院雕塑学科90年”大展日前在中央美术学院美术馆举办。展览系统梳理和回顾了自1934年至今90年来，中央美术学院雕塑学科不断发展完善、从扎实迈向多元、从自我觉醒到学科自觉的历程。

　　中央美术学院雕塑学科传承近百年学脉精神，几代人以雕塑为史笔，勾勒国家发展轨迹，铭记民族奋斗历程，创作《人民英雄纪念碑》浮雕、《抗战群雕》等时代经典，近年来完成了中国共产党历史展览馆《信仰》组雕，荣获“黄大年式教师团队”殊荣。

　　中央美术学院院长林茂在致辞中表示，我们通过这次大展，系统梳理中国现代雕塑的光辉历程，更深刻地体会到“以大爱之心育莘莘学子”是雕塑人肩负的重任使命，“以大美之艺绘传世之作”是雕塑人遵循的艺术准则。

　　中国美术馆馆长吴为山说，中央美术学院雕塑系继承历史与革命两大传统，兼收并蓄，博采众长，塑造出独具风貌的“大系”风采。“大系”即高境界、大作品，这种风采在《人民英雄纪念碑》浮雕、中国共产党历史展览馆《信仰》组雕等创作中都得到了体现。

　　中国美术家协会原主席、中央美术学院原院长靳尚谊表示，作为从西方引入的艺术学科之一，雕塑专业的成长离不开一代代师生的艰辛付出与严谨钻研。雕塑素来被称为艺术“重工业”，其厚重与精深尤为突出。此次展览促使大家重新审视雕塑艺术的语言美、体积美等问题，不仅将推动雕塑系在专业高度上进一步深化，也将为中国雕塑艺术在世界舞台上开创新篇章奠定基础。

　　中央美术学院雕塑学科走过90年风雨历程，汇聚了大量名师，培养了众多人才，为中国现代雕塑发展作出重要贡献。经中央美术学院学术委员会审议批准，本次活动特别设立并颁发13个“雕塑学科90年杰出贡献奖”，王静远、滑田友、刘开渠等艺术家获奖。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部