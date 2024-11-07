原标题：【光明时评】推进智慧教育与传统教育深度融合

近日，工业和信息化部、教育部正式公布了“5G+智慧教育”应用试点93个通过验收项目和44个全国典型项目，积极推动智慧教育应用规模化发展。加快建设教育强国，推进教育数字化是重要内容。

习近平总书记指出，教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。当前，智慧教育的不断发展正推动传统教育思维深层次变革，打破了传统教育固化、单向度的思维模式，实现了育人方式、教育模式和学习方法的不断优化。智慧教育是对传统教育的辩证传承和升级发展，既包含了传统教育以学生为中心的理念，同时也体现出个性化学习、促进教育公平、培养创新精神和实践能力的新思维。智慧教育的快速发展使知识的传递向着多维、交互转变，为学习者提供生动直观的学习体验。推进智慧教育与传统教育的深度融合，要以智慧教育平台为连接桥梁，推动建立新型的学习合作机制，进一步顺应教育的发展规律和受教育者的成长规律。

智慧教育创造了前所未有的协作式、联合化、智能性的学习环境，在教育者和学习者、学习者和学习者之间建立起多向度、多样化的伴学关系，学习者不仅能得到系统的教育指导，更可以与其他学伴相互协助、支持。与此同时，智慧教育发挥了物联网、大数据等数字技术的优势，推动教育方式实现数字化、信息化、智能化变革。今年，第84届中国教育装备展示会举行，众多智慧教育工具、教育装置亮相，相关技术设备的应用将促进传统教育的改造和升级。推进智慧教育与传统教育的深度融合，要基于知识图谱、智能推荐技术和智慧教育装备，创设规模化的个性教育场景，促进传统课堂教学与“掌上教学”、实践教学融为一体，从而更好地使教育者、学习者和教学资源实现跨时空交流与互动。

在快速变化的教育环境中，智慧教育能够更加精准捕捉教育者、学习者的诉求与变化，并催生出全领域、全要素、全流程的科技型教育模式。例如，南昌大学在构建教育数字化环境过程中，坚持技术创新与模式创新双轮驱动，通过引入云计算、人工智能等技术，打造智慧校园云平台与数据中台，实现校园资源的高效管理。目前，全部教室安装互动触屏显示器或高清投影设备并集控管理，80%以上教室配备高保真无感扩音系统。通过构建数字教学资源与服务平台，实现了90%以上本科课堂教学常态化直录播与回放。推进智慧教育与传统教育的深度融合，要坚持以数智技术赋能传统教育，使数字讲台、数字办公室、智慧教研等服务于传统教育的革新升级，为智慧教育与传统教育的融合开辟更广阔空间。

随着国家教育数字化战略行动的实施，我国教育数字化取得积极成效，国家智慧教育公共服务平台加快建设，大数据赋能教育教学得到进一步强化。2024年1月，中国国家智慧教育公共服务平台国际版正式上线，平台支持中文、英语、法语、俄语等6种语言，推进就业、考试、留学等数字教育资源的广泛共享，使我国智慧教育与传统教育相融合的实践经验得到了有效推广，为更多国家实现全民个性化学习、终身学习提供了新的载体和机遇。推进智慧教育与传统教育的深度融合，要加快实施大型教育系统人工智能大模型应用示范行动，通过智慧教育的国际交流与合作，为全球教育数字化变革贡献更多中国智慧和中国方案，使智慧教育与传统教育的融合成为世界教育变革的共同行动。

（作者：郑士鹏、尹靖涵，分别系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、北京交通大学马克思主义学院教授，北京教育学院教师）

(责编：李昉、郝孟佳)