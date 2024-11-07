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人类触觉全景图绘成

识别出十六种不同类型的神经细胞

2024年11月07日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：人类触觉全景图绘成

微神经造影术让科学家“聆听”到神经细胞信号。图片来源：瑞典林雪平大学

微神经造影术让科学家“聆听”到神经细胞信号。图片来源：瑞典林雪平大学

在一项关于人类触觉的研究中，科学家识别出至少16种不同类型的神经细胞，建立了人类触觉全景图。这项由瑞典林雪平大学、卡罗琳斯卡医学院与美国宾夕法尼亚大学的科学家共同完成的研究，发表在最新一期《自然·神经科学》杂志上。其不仅为研究人类触觉提供了全新视角，还展示了人类、老鼠和猕猴之间在触觉感受上的相似性和显著差异。

传统观点认为，每种特定的感觉，如疼痛、寒冷等都对应着一种特定类型的神经细胞。然而，这项新研究对这一观点提出了挑战，认为人体感觉实际上可能更加复杂。

为了更好地理解人类与其他物种之间的异同，团队采用了深度RNA测序技术，对单个神经细胞的基因使用情况进行了详尽分析。这种方法能够根据相似的基因表达模式，将感觉神经细胞分类，最终确认了人体内存在16种不同类型的神经细胞。随着研究的深入，未来还可能会发现更多种类的感觉神经细胞。

通过基因表达分析，团队不仅描绘出了各种细胞类型的细胞机制图谱，还将这些细胞的基因表达与其具体功能联系起来。他们利用了一种名为微神经造影的技术，可以直接监测单个神经细胞在面对温度变化、触碰或特定化学物质时的活动情况，从而深入了解其功能特性。

研究同时还发现了一种新的神经细胞，其对愉快的触碰、加热以及辣椒素（通常与痛觉相关）都有反应；并鉴定出一种快速传导痛觉的神经细胞，其能对无害的冷却和薄荷醇产生反应。

在所鉴定的16种神经细胞类型中，许多类型在小鼠、猕猴和人之间表现出相似性。但最大的差异在于那些快速传导疼痛信号的神经细胞。人类拥有的这类细胞数量远多于小鼠，并且能够以更快的速度向大脑传输疼痛信息。 （记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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