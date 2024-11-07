原标题：浙江诸暨：乡创沃土引人才

“得知我要来运营游乐园后，当地政府不仅为我提供办公场地等服务，还帮助解决企业注册、工商变更、居住证办理等问题。”谈起浙江省诸暨市的营商环境，时空马剑谷世界项目负责人董辉竖起大拇指。

时空马剑谷世界位于诸暨市马剑镇栗金村，是一个集主题游乐、低空飞行体验、田园休闲、旅居度假、科普教育为一体的田园综合体项目。通过文化传承、场地活化、智慧赋能等手段，时空马剑谷世界解锁乡村旅游新玩法，吸引了不少来自上海、杭州等地的游客。

“今年以来，我们推进文旅融合发展，新增热气球、直升机等特色游玩项目，成功带动壶源江、秦皇古道旅游发展。”马剑镇党委书记杨漫君说，1至8月，马剑镇共接待游客30余万人次，带动经济收入2500余万元。

在诸暨，像董辉这样的乡创人才不是个例。85后“新农人”楼畅就在姚江镇山汀村打造了“农创共富直播站”平台，通过互联网与粉丝积极互动，介绍当地的特色水果。

记者在采访中了解到，诸暨市优化服务保障，积极营造良好营商环境，推进“现代新农人”培育行动，通过创新“一村一圈”模式、实施“一产一师”计划、出台“一地一联”措施、构建“一业一才”机制等方式，让有文化、懂技术、善经营、会管理的农业经理人走进田间地头、工厂车间。目前，当地已累计培育现代“新农人”4350名，农创客1440名，部省级乡村产业振兴“头雁”学员114名，孵化市级“乡村CEO”52名。

此外，乡创人才服务中心建设也卓有成效，浬浦镇白杜坞村、应店街镇紫阆村等乡创人才创业区顺利落地，通过村集体集中流转闲置农房，成功打造出集中式“办公+居住+社交”的创客空间，实现生产、生活和生态的有机融合，营造近悦远来的创业氛围。如今，乡创人才信息库中已累计录入高素质农民1176人、农村实用人才7928人。

“乡村振兴需要情怀，更需要耐心。我们将与所有的‘乡村梦想家’一起，共同探索合作共富的乡村振兴新模式，持续做好机制、政策、服务保障，全面营造浓厚的乡创氛围，推动乡村产业提档升级，打造乡创人才最美‘心安处’。”诸暨市委组织部相关负责人说。

（记者 陆健 通讯员 方成）

(责编：李昉、郝孟佳)