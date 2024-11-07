本报记者 周姝芸文/图

新西兰展区前，咨询的家长络绎不绝。

法国高校展区设立了VR体验项目，观众戴上眼镜后可以看到埃菲尔铁塔等地标建筑。

托福和GRE考试展台前咨询情况。

日前，被誉为“中国留学市场风向标”的中国国际教育展在北京国家会议中心举办。来自38个国家和地区的380多所院校与机构参展，向家长和学生展示教学资源、优势专业及最新的留学资讯。

游学项目受关注

11月1日上午，北京国家会议中心展厅内人头攒动。在新西兰留学展台前，王女士带着儿子驻足询问。王女士说：“今年寒假，我想给孩子报名一个游学项目，提前感受一下国外校园生活。新西兰自然风光美丽，是个不错的选择。”

“目前参加新西兰游学项目的学生多来自国内国际学校。游学形式有两种，一种是短期留学，学生一周在学校学习，一周在校外游玩；另一种是‘全真插班’，和在当地上学一样，时间2周到4周不等，也被叫作‘微留学’，学生可以为长期留学做准备。”新西兰教育国际推广局高级经理叶方珉介绍。

记者了解到，越来越多海外高校开设游学或夏令营项目，供学生体验学习，为留学规划做准备。澳大利亚国际教育文化交流协会相关负责人说：“丰富有趣的游学行程可以让学生感受到南半球的自然与文化，吸引了许多家长前来询问。例如野生动植物保护义工之旅带学生亲近大自然，通过公益活动培养全面素质。”

“在带学生进行户外研学活动时，我们是采取‘PBL（Project-Based Learning）’项目式学习，会给学生一个主题或活动单。”一名有游学项目经验的老师介绍，“在实地考察中，学生走到户外，到实地场景通过活动单的指引学习新的知识点或概念。活动结束时，学生们通常会很踊跃地分享今天做了什么，在这个活动里发现了什么，互动效果相当不错。”

“提前感受校园氛围、课程设置，可以为留学规划做准备。”就读于北京科技大学的于淼淼说，“我假期有去美国的旅行计划，听说旧金山大学有面向公众的校园参观和讲座服务，可以在官网预约，这样我可以沉浸式在大学校园里度过一天，想象自己的留学生活。”

实践机会被看重

“今天来询问计算机、化学、医学、商科类专业的学生家长比较多。”美国旧金山大学相关负责人介绍，“以计算机专业为例，大家关注的问题较为实际，比如实习机会、就业方向等。旧金山大学的地理位置具有吸引力，它离硅谷不远，当地有许多知名高科技公司，因此学生在学习之余有大量机会去实习，积累职业技能，丰富个人简历。”

记者了解到，旧金山大学向学生提供丰厚的奖学金，这也吸引了不少家长的关注。“以本科申请为例，奖学金主要跟学生的高中成绩挂钩。学生不需要主动申请，学校根据学生成绩自动发放，成绩越高，数额越多。此外，奖学金没有名额限制，只要学生被录取并且达到相应的绩点标准就可以得到，节省一大笔留学费用。”旧金山大学相关负责人说。

“电影学院有哪些专业？”“学影视专业能去好莱坞实习吗？”在美国展区，几名学生对学习电影兴趣盎然。据相关负责人介绍，电影学习实践类别的课程占比约60%。学生不仅有机会在好莱坞环球影城的片场上课、跟随制作组前往不同地方学习拍摄，还需完成属于自己的作品，这使得他们在毕业时已经具备较为丰富的经验。

在美国东北大学展区，北京某高校学校唐晓佳正在向招生负责人询问该校研究生项目情况。唐晓佳告诉记者：“我打算本科之后出国读计算机专业的硕士项目。在学校选择方面，我主要考虑地理位置和课程安排，希望在上学期间能找到不错的实习机会，积累职业经验。”

据美国东北大学院校代表介绍，学校硕士课程分布在波士顿、缅因州波特兰、西雅图、硅谷等不同城市，比邻当地知名企业，满足学生的就业需求。例如计算机科学研究生项目开设了一个西雅图校区，微软和亚马逊的总部均设于此，还有不少大型科技产业。学校鼓励学生参与实习，与部分雇主公司共同定制项目计划，帮助学生开启职场之路。

留学规划提早做

在英国高校展台前，刘女士带着儿子排队等待咨询。刘女士说：“专业发展前景是我们主要关注的方向之一，孩子对化学学科感兴趣，我听说一些学校结合绿色能源的发展趋势在化学专业细分开设了低碳方向项目，我们认为这样的专业对毕业找工作更友好，因此想了解具体情况。”

在展会现场，记者了解到越来越多家长有提早为子女规划留学的意识。一名家长向记者说：“孩子在读初一，有出国读高中的打算，今天来我们主要想知道如何提前准备申请。比如孩子喜欢画画、游泳等，我们可以参加哪些课外活动，希望尽早行动。另外，去不同国家的留学花费也是一个考量的因素，我今天主要问了加拿大、美国高中申请的相关情况，得到不少信息。”

当天，还有不少职场人士，他们出于提升学历、开拓视野的想法想要申请留学，重返校园。就职于北京某食品公司的李先生说：“今天来是想了解一下去加拿大留学读MBA的情况。听说部分商学院开设的MBA项目校友网络广、质量高，不少在知名企业工作。我认为入读这类项目对于链接人脉、拓宽职业发展路径有许多帮助。”

(责编：岳弘彬、牛镛)