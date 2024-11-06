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天津大学用全景教学空间助力智慧教育

2024年11月06日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：天津大学 用全景教学空间助力智慧教育

LED全彩环幕、裸眼3D技术、全景智能板书……前不久，天津大学启用全景教学空间进行授课，并对140多间智慧教室进行了升级，借助AI技术为师生的学习与生活增添动力。

天津大学全景教学空间是集网络教学、实境教学、三维模型授课、分组授课、虚拟实训、远程同步课堂、科学研究于一体的一整套软硬件融合空间。全景教学空间的Live教学模式支持60个端口同时在线，学生无论身处全球何地，只要有网络连接，就能随时参与课程，充分享受科技带来的便捷和高效。其独特的教学空间布局、大型LED环幕墙、多方位摄像机、环绕音响系统以及先进的音视频编码技术和高效网络传输协议等，确保了实时互动教学的低延迟性、高互动性和优质体验。教师能够及时捕捉学生信息、实时反馈任务活动，并实时培养学生的信息素养，从而大幅提升课堂效率，促进教学目标的实现。

“全景教学空间彻底颠覆了传统的教学模式，开创情境导向的‘实景教学’新模式。”天津大学教务处副处长邓斌表示，根据不同教学内容和主题，空间营造真实场景，帮助学生体验一些无法亲临其境的场面，并结合360度全景视频、图片，直观感受教学场景，学习教学内容。空间还能无缝接入东西部高校课程共享联盟，实现优质教育资源的共建共享，同时促进联盟内全国教研团队的交流与合作，提升教学水平。

此外，师生可利用全景教学空间开展“同步课堂”活动，包括同步教学、互动教研、教师互动培训、名师课堂等，实现理念共享、资源共用、优势互补、合作共进，进一步促进教育资源均衡化。

天津大学为智慧教室升级了AI智慧教学软件。升级后的教室拥有一个“智慧大脑”，具备智慧教室联动系统、AI录播智能分析、AI教学助手1.0、AI智慧教学数据分析等功能。同时，AI技术被广泛应用于教学的各个环节，包括智慧课堂的远程互联、课程资源建设与分析、课程知识图谱的创建、学生个性化学习以及精细化教学数据的采集与分析等。

邓斌表示，天津大学正推动实施“智能+教育教学”提质升级实施计划，探索数字赋能大规模因材施教的有效途径，建立基于大数据和人工智能的教育评价体系，进一步提高人才培养质量。（记者 陈 曦 通讯员 焦德芳 金春杏）

(责编：郝孟佳、李昉)

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