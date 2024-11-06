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山西大学以项目申报为抓手培养创新人才

2024年11月06日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：山西大学 以项目申报为抓手培养创新人才

　　10月28日，记者从山西大学获悉，在全国哲学社会科学工作办公室日前公布的2024年国家社科基金年度项目立项名单中，山西大学共有22个课题获批，立项数量再创新高。

　　在这些获批项目中，包含了3个重点项目、11个一般项目和8个青年项目，共涵盖11个学科、8个学院。其中，山西大学哲学学院获批项目6个（含1个重点项目），文学院获批项目4个（含1个重点项目），考古文博学院获批项目2个（含1个重点项目）。

　　此前，山西大学已获批国家社科基金教育学项目4个、国家社科基金艺术学项目1个、国家社科基金中华学术外译项目1个。连同此次公布的国家社科基金年度项目，山西大学目前已获得国家社科基金各类项目28个。

　　近年来，山西大学将国家社科基金项目申报工作作为强化哲学社会科学学科建设、学术创新、人才建设的重要抓手，积极宣讲项目政策，精心组织申报工作，形成了学校高位推动，社会科学处统筹协调，各学科协力攻坚的工作格局。

　　2024年，山西大学提前启动预申报工作，分阶段制定工作计划，开展有针对性的申报动员和辅导。学校还支持各学院组织多场专家论证会，精心打磨项目材料，全力提高申报质量，为国家社科基金申报工作打下坚实基础。

　　记者了解到，山西大学将进一步强化有组织科研，充分发挥国家社科基金等重大项目的牵引作用，大力提升哲学社会科学学术水平，为落实立德树人根本任务、培养拔尖创新人才、推动“双一流”建设提供强有力的学术支撑。（记者韩荣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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