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第十五届海峡两岸少儿美术大展在京举办——

以童画展现“一起”的力量

张杨彬 文/图
2024年11月06日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第十五届海峡两岸少儿美术大展吸引不少小朋友前来观展。

　　以“一起”为主题的第十五届海峡两岸少儿美术大展11月3日在北京今日美术馆开幕，共240组青少年美术作品参展，打造了以艺术联通两岸的“童画天地”。

　　“‘一起’的内涵足够广阔，它意指两岸之间的城市与乡村、大人与孩子、文明与岁月等不同维度的互动合作。”在策展人周樱看来，具有柔软温和内核的儿童画作是联结两岸的力量，“这种温柔坚定的、细水长流的作用力更能感染人、感动人，鼓舞大家一同为理想未来努力”。

　　各地青少年以不同内容与风格的作品呈现主题“一起”。台湾孩子用画作邀参观者“登台北101大楼”“一起擂茶”“与台湾少数民族共舞”；新疆孩子绘出牧场上牛羊闲适安逸的秋景；陕西孩子在画中“与伙伴同走故乡小路”……

　　本届大展的“明星展品”属台南小朋友创作的《哥俩·一起》。画中，来自大陆的大熊猫与台湾的黑熊分享食物，上方有孔雀、小熊猫、豹猫、梅花鹿、台湾蓝鹊等动物为伴，憨态可掬的形象吸引不少观众驻足。

　　作为大展的台湾主办方负责人之一，台湾中华日报副社长黄秋儒甚为喜爱这幅作品。“这幅画作在两岸都颇受欢迎，它是小朋友们希望和平发展、相亲相爱的质朴表达。”黄秋儒说，青少年通过彼此笔下童画看到更生动的两岸风土人情，也从细微处弥合隔阂。

　　中国儿童中心高级美术教师龙念南是连续15届的大展评委。他回忆，30年前初次赴台时，两岸美术画作差异比较明显，随着几十年来两岸在经济、文化、社会等方面交流日益密切，绘画技法上的区别逐渐淡化，而画作中共同蕴含的东方韵味与中华文化的精神内涵则愈加突出。

　　15年来，此项大展征集了近30万件来自大陆31个省区市和台港澳地区的青少年作品，在两岸举办了80余场巡展，参观人次超百万。本次展览将持续至11月12日，在此期间，台湾巡展季高雄展也将同步举办。

(责编：李昉、郝孟佳)

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