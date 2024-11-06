本报北京电 （记者潘俊强）近日，北京首次发布的2024年《首都国际人才发展报告（蓝皮书）》显示，自2017年实施外国人来华工作许可制度以来，在京外籍人才数量较为稳定。目前，在京长期工作的外籍人才2.2万余人。

据介绍，报告中所指国际人才为海外人才，重点是指持有外国人来华工作许可证件的外籍人员。这些人才参与北京经济社会发展，是首都整体人才队伍的组成部分。从近几年国际人才发展变化情况看，在京国际人才总量偏少，近年有所下降，但人才质量提升，结构不断优化。2023年，具有硕博学位的外籍人才占比超40％。在京外籍人才半数集中在行政和教学岗位，80％的外籍人才集聚在朝阳、海淀、顺义和东城四区，其中超半数外籍人才分布在朝阳区。

报告主要着眼于分析实际工作中遇到的矛盾问题，特别重视研究解决当前在国际人才引进使用过程中存在的一些热点、难点和痛点问题，提出了不少创新性的对策建议：一要坚持党管人才，加强首都国际人才发展的顶层设计；二要加大国际人才政策创新，提高政策实施成效；三要完善国际人才管理和激励机制，调动国际人才创新创业积极性；四要以市场为基础配置人才资源，充分发挥专业机构和社团组织的作用；五要创造良好的国际人才生态环境，提供高质量的生活服务保障。

《首都国际人才发展报告（蓝皮书）》由北京国际人才交流协会组织编写，旨在全面总结展示近年来北京国际人才发展的成效和经验，深入分析当前国际人才引进开发面临的问题和挑战，并提出相关对策建议。该报告由总报告及八个分报告组成，涉及国际人才政策、管理、市场供需、重点行业领域等层面。

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