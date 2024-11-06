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走近上海漕河泾留创园的海归团队——

创业者与园区的双向奔赴（留创园走过30年）

本报记者 孙亚慧
2024年11月06日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　漕河泾开发区。
　　网络图片

　　肖宏近照。
　　受访者供图

　　从上海西南的河道旁延展，一条泾穿塘过湾，汇入黄浦江。经过几十年发展，曾经纵横阡陌的漕河泾开发区已成为许多创业团队的优选地。

　　今年，漕河泾开发区建区已有40个年头。不久前，本报记者来到上海漕河泾留创园，在2024年中国留学人员创业园区孵化基地综合评价排名表上，这家园区位列榜首。接受采访的两家海归公司一个诞生于2005年、一个诞生于2019年，两代创业人的奋斗故事，是这里创新动能涌现的生动注脚。

　　实现科创板上市

　　早年毕业于复旦大学后，肖宏前往美国深造，并获得电子工程博士学位。留学期间，他曾多次在行业顶级峰会上发表重要论文。从学物理转向电子工程领域，肖宏对后者的学习和研究兴趣愈加浓厚。

　　2005年3月，肖宏归国创办了新相微，公司总部位于上海漕河泾。那时，国内正开始大力发展平板显示技术，肖宏是较早一批参与这一进程的海归创业者。

　　“园区在当时提供的房租优惠给了我们很大的帮助，尽管当时的创业氛围可能没有现在这么浓厚。之前创办其他公司的时候，我们曾在上海设立研发中心，因此对漕河泾比较熟悉，这也是新相微选择上海的原因之一。”肖宏说，上海市政府对半导体设计企业与面板厂的配套给予了一定支持，他们有幸成为被选中的几家之一，这为企业早期发展提供了很大助力。

　　中国面板行业的发展是从零开始的，平板技术的出现推动了电视面板的轻薄化，并逐渐成为行业发展的大趋势。国家对新兴产业的发展非常重视，上海市政府投资了大量资金建设高世代TFT生产线。

　　肖宏坦言，自己回国时很幸运，因为从事这个行业的人还不多。“虽然当时我们的上游供应商主要在海外，但我们的设计是国产化的。市场在国内，这让我们在竞争中有了优势。”

　　如今，这家企业的AMOLED显示驱动芯片和电源管理芯片等研发应用，已涵盖智能穿戴、手机、平板、显示器、笔记本、电视等产品，是国内显示驱动芯片设计的知名企业之一，与京东方等头部面板企业保持深度合作。

　　2023年6月1日，创业走过18个年头的肖宏带领团队实现新相微在科创板上市。那一年，新相微是徐汇区内第四家科创板上市企业，也是当年徐汇区第二家登陆资本市场的企业。进入新的发展阶段，肖宏感受到了新的压力。

　　“现阶段，半导体领域依然吸引了不少资金，但与几年前相比，现在的投资者更加成熟和理性，他们对半导体行业有更深入的了解。随着国内对高新技术行业的重视，半导体作为关键部件，为行业提供了许多发展机会，促使整个行业不断进步和创新。作为设计公司，我们相对灵活，能够根据市场变化及时调整策略，我们也正在寻找新的市场方向，开拓更多机会。”肖宏说。

　　挖掘AI面试技术潜力

　　2019年，为企业提供人工智能面试服务的近屿智能诞生于漕河泾留创园。首席运营官黄华告诉记者，团队当时取名“近屿”，寓意其希望成为企业和求职者的双向依靠，就像一个岛屿一样。

　　团队核心成员共有5名，其中两名毕业于海外知名院校。近屿智能团队首席执行官方小雷在人力资源领域经验丰富，特别是在北美地区。在海外时，方小雷观察到已有公司在人力资源管理中应用人工智能，而国内这一领域几乎是空白，近屿智能团队看到了其中蕴藏的市场机会。

　　“AI面试的上下游企业很重要，漕河泾留创园又给我们提供了有力的场地支持，这也是我们最终选择在上海创业的原因。漕河泾有很多知名企业，他们有可能成为我们的潜在客户。”黄华说。

　　从2018年发布第一款产品，到2019年创业，如今，经过7年的技术储备和迭代，近屿智能团队自主研发的得贤L5级别AIGC面试官产品，对应客户多为大型企业。除AI面试外，团队还基于多年在AI面试模型训练中积累的资源，于今年年初正式上线推出了近屿智能AI多模态大模型应用工程师和产品经理人才培养项目。

　　“比如，西门子中国一年会收到几十万份简历。我们会用短信、邮件、电话机器人等方式邀请候选人参加AI面试，面试结束后会形成报告，招聘者可以通过管理系统查看，进行人才的筛选。”黄华说，原来的笔试面试等多轮面试变成了一轮智能面试，也能一定程度上规避某些招聘情景下面试官的主观偏见。

　　黄华介绍，新冠疫情后，近屿智能团队在产品方面实现了质的飞跃。“我们在功能实现上比以前快了很多，新的AI面试产品能够智能追问、智能生成问题，还能进行深度解析，极大地提升了面试过程的效率和质量。”

　　近年来，随着AI面试应用范围拓展，这种可以突破时间和地域限制的面试工具，获得了更多投资人关注，有更多团队进入赛道。面对日趋激烈的市场竞争，黄华认为，团队的竞争优势在于可以为大型企业提供定制化AI面试方案。“中小企业的需求波动较大，大型企业的需求相对来看是更稳定的，这也是我们在研发产品中会考虑的因素。”

　　要找到差异化优势

　　见证了一批批留学生团队回国创业的漕河泾留创园，也在逐步适应平台转型。创新创业园区众多，想要获得团队青睐，留创园需要拿出更大的引才诚意。

　　上海留学人员漕河泾创业园区常务副总经理赵晶介绍，园区非常注重科技金融服务，通过中小融资平台为创业团队提供信用贷款，并建立了完善的天使投资到IPO阶段的投资基金体系。“知识产权保护也是我们关注的重点，园区通过建立完善的知识产权体系，并与海外重要节点加强合作，为海归人才提供支持。”赵晶说。

　　立足自身行业，肖宏认为，国内半导体行业的机会依然很多。“我回国时正好赶上了显示面板行业的发展，这让我们能与国内的面板厂一起成长。如今，新能源汽车和各种智能穿戴设备的飞速发展，为半导体企业提供了巨大的市场机会。对于想要创业的人来说，关键是要找到自己的切入点和差异化优势，这样才能在竞争中脱颖而出。”肖宏说。

　　在当前的市场环境下，新兴行业的创业者应如何定位自己以保持竞争力？

　　肖宏建议，创业者应专注于差异化策略，即使面对比自己规模大的公司，也要努力找到自己独特的市场定位。例如，在一些成熟的赛道上，如果没有明显的差异化优势，生存和发展会比较困难。像手机市场，由于已有多个大公司占据主导，新进入者如果没有强大的差异化特点，很难获得成功。“不过，技术壁垒较高的领域或新兴市场，如新能源汽车的电池等核心部件，有特色的产品仍有很大的发展空间。”他说。

　　

　　本专栏与中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会、海外网合作推出

(责编：李昉、郝孟佳)

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