据新华社电 （记者肖亚卓）巴黎16区的让·德·拉封丹公立中学11月4日迎来了一批特殊的客人——来自中国国家武术队的世界冠军们在这里举行了一场精彩的武术表演和互动活动，吸引了大批学生、教师和家长参与。

“我们这支队伍刚刚在日本参加完武术套路世界杯，不少队员都是这次世界杯的金牌得主，马不停蹄就来到了法国。”国家体育总局武术运动管理中心主任张玉萍告诉记者，“中法之间的武术交流由来已久，今年有第六届中法武林大会，这也是中法建交60周年的庆祝活动之一。”

据张玉萍介绍，除了当天走进法国校园的活动，这支队伍前几日还在巴黎与法国国家武术队合作举办了一场武术表演，并在巴黎中国文化中心进行了一场关于武术文化的讲座，还在埃菲尔铁塔下带来了一场武术“快闪”活动。

“这次活动种类非常丰富，除了惯例的武术表演外，还有这种近距离与青少年的交流。我们希望通过武术这种在世界范围内有着广泛影响力的文化，加强两国人民尤其是青少年之间的交流，增进他们对中国文化的了解。”张玉萍说。

运动员们的表演让学生们大呼过瘾，随后的武术动作教学环节更是让学生们兴奋不已。11岁的阿伦此前在英国读书，4年前随父母搬到巴黎居住，从那时起开始接触武术。当台上的世界冠军们教授中国武术传统的抱拳礼时，他以“资深武者”的姿态向同学们介绍起抱拳礼的含义。

“左手为掌，右手为拳，左掌表示谦虚，右拳象征武力，一定要放在左手的后面，这是中国文化里‘先礼后兵’的意思。”阿伦讲得头头是道。他告诉记者，自己学习武术的兴趣源于功夫电影。“李小龙、成龙的电影我都爱看。”阿伦说。

法国武术协会负责人马克西姆·弗兰基内也被活动现场的热烈气氛所感染。他从9岁开始学习武术，至今已有20年习武经验。在他看来，武术不仅是学习一招一式，更是通过外在形式领会文化内涵的途径。

“武术是一项具有文化价值的运动。通过体育这门‘无声的语言’，我们希望与中国建立良好的关系，促进两国人民的交流。未来，我们希望在法国的学校中推广武术。”弗兰基内说。

(责编：李昉、郝孟佳)