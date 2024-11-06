原标题：加强教师队伍建设 完善科学教育体系

“青少年科技教育正面临新的发展机遇，要不断加强科技教育工作者队伍建设和能力提升，发挥好协会自身的组织力和凝聚力，为青少年科技后备人才培养和科学素养提升赋能。”在2024中国青少年科技教育工作者协会年会开幕式上，中国科学院院士、中国青少年科技教育工作者协会理事长武向平表示。

10月11日至14日，2024中国青少年科技教育工作者协会年会暨海峡两岸（福州）青少年科学教育交流会在福建福州举办。此次年会以“科教融汇，共育未来”为主题，致力于在青少年科技教育工作中深化教育、科技、人才一体化发展，充分展现并发挥协会在推动青少年科技教育高质量发展中的积极作用。

聚焦科教创新实践、校本课程开发、两岸融合创新、教师专业发展和科普研学助力“双减”五大主题，与会者共同探讨了青少年科技教育的最新趋势、挑战与机遇，并分享了他们在科技教育领域的成功经验和创新实践。

在以“科学教育创新与实践”为主题的专题分会上，北京市丰台区教委创新人才发展中心主任、丰台区青少年创新学院院长孙震提出，创新人才培养既是难题，也是必答题、抢答题和共答题。“我们需要主动出击，寻找突破口，积极开拓新的路径，以发展和融合的视角来审视和推进这一工作。”孙震说。

中国青少年科技教育工作者协会航空航天科学教育专业委员会副秘书长马丽丽通过多个案例，展示了如何将专业知识融入教学和日常竞赛，以此激发学生的探索欲、求知欲，培养他们的创新思维和实践能力。

加强教师队伍建设是在教育“双减”中做好科学教育加法的关键。此次“科学教育创新与科学教师专业发展”专题分会上，6位专家围绕科技辅导员的非正式科学教育活动分享了自己的经验与体会。

澳门大学教育学院教授魏冰认为，教师应引导学生参与实践导向项目，通过动手操作深化对科学原理的认知。同时，教师自身也需在STEM（科学、技术、工程和数学）领域进行跨学科学习，更好地融合各领域知识，提升学生的综合思维和解决问题能力。

重庆师范大学教授林长春则详细阐述了科学教育活动的设计原则，包括科学性、教育性、创新性、可行性和示范性等，并强调了优秀的设计能力对于提升科学教师专业化水平的重要性。

值得一提的是，年会期间同步举行了2024年海峡两岸（福州）青少年人工智能交流活动，并设“两岸科学教育融合与创新”专题分会。这是两岸在科学教育领域合作交流的一次全新尝试，为海峡两岸的学校、老师、学生搭建了展示创意和才华的平台，为培养具有国际视野和创新能力的人才提供了有力支持。

此次年会由中国青少年科技教育工作者协会、中国科协青少年科技中心、福建省科学技术协会联合主办。除主旨报告会和5场专题分会外，年会期间还开设了11场科学教育工作坊、4条专业考察与实践线路、3场研修及调研活动和1场展示交流活动。年会相关资源还将在协会相关平台分享，持续助力青少年科技教育工作者队伍建设和青少年科技教育事业发展。（记者 沈 唯）

(责编：郝孟佳、李昉)