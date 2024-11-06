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钛铁合金储氢可有效降低成本

2024年11月06日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：钛铁合金储氢可有效降低成本

　　据塔斯社最新报道，俄罗斯托木斯克理工大学研究人员研制出一种金属氢化物储氢新技术。该技术使用钛铁合金作为储氢材料，在反复吸放氢数千次后效率仅降低5%—10%，成本为同类产品的三分之一。

　　压缩储氢是目前最常用的储氢方法，高压对存储运输过程中的安全措施提出了更高要求。相比之下，金属氢化物储氢可显著降低压力、缩小设备体积，各国已普遍使用金属氢化物作为可重复使用的固定式储氢设备的储氢材料。

　　托木斯克理工大学实验物理系副教授库季亚罗夫指出，以LaNi5为代表的镧系合金具有优良的吸放氢性能，是目前使用最广泛的金属氢化物储氢材料，但其高昂成本是一大劣势，且原料主要依赖进口。在此背景下，他们尝试使用钛铁合金替代镧镍合金，可显著降低成本。

　　目前，该大学研究人员正在进一步改进钛铁合金储氢材料性能，计划用更为紧凑的结构取代目前的微小粉末形状，并加入提高合金导热系数的添加剂。相关研究已被俄教育科学部列入“优先2030”资助计划。（记者亓科伟）

(责编：郝孟佳、李昉)

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