原标题：英测试装配“神经系统”的无人机

无人机装配了“神经系统”。图片来源：英国南安普顿大学

据物理学家组织网11月1日报道，英国南安普顿大学研究人员正在测试一种装配了“神经系统”的无人机。这一系统由光纤构成，就像人体内的神经系统一样，能够持续监测无人机结构的健康状况，从而提升其运行效率，并减少着陆检查的频次。

研究人员表示，货运无人机需要定期接受人工安全检查，这不仅限制了其使用频率，还可能增加运营成本。他们最新研发的光纤系统不仅减轻了地勤人员的工作负担，还确保了无人机能够更安全、更高效地运行。

值得一提的是，该系统使用光而非电来实时传递信息，有效避免了电子系统受射频干扰的问题。

该系统采用了名为光学散斑的独特技术，根据光纤神经系统的“感觉”投射特定图像。随后，人工智能工具会对这些图像进行分析，以评估无人机的健康状况。光学散斑技术可跟踪无人机的压力和应变，帮助地面工作人员及早发现问题，而不需要无人机经常落地进行检查。

研究人员强调，这项技术显著提升了无人机可靠性和效率，降低了飞行成本，改变了无人机在许多行业的使用方式。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)