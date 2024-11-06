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家用脑刺激疗法能改善抑郁症状

2024年11月06日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：家用脑刺激疗法能改善抑郁症状

　　根据最新《自然·医学》杂志发表的一项大规模二期随机对照试验显示，一种在家进行的脑刺激疗法能改善重度抑郁障碍患者的症状。

　　重度抑郁障碍是患者致残的一个主要原因，也是自杀死亡最重要的前兆之一。目前，一线治疗包括抗焦虑药物和心理疗法，但超过1/3的重度抑郁障碍患者仍未获得完全临床缓解。经颅直流电刺激（tDCS）是一种非侵入性的脑刺激形式。它通过佩戴在前额的头皮电极施加微弱的直流电，被视为是治疗重度抑郁障碍的一种新疗法。但tDCS疗程通常要在医疗机构进行持续数周的每日治疗。

　　英国伦敦大学国王学院团队开发了一个方案，通过视频会议实时远程监管，为患者提供在家使用的tDCS。在英国和美国进行的临床试验中，他们对174名重度抑郁症患者进行了为期10周的家庭tDCS的临床疗效和安全性测试。和对照组相比，tDCS治疗显著改善了抑郁症状、临床反应和缓解率，没有发生与该设备有关的严重不良反应。

　　虽然有必要持续进行安全性监测，但这些研究结果表明，在家进行的tDCS或可成为一种治疗重度抑郁障碍患者的一线疗法。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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