原标题：“双一流”建设取得显著成效

在5日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议上，国务院关于建设中国特色、世界一流的大学和优势学科（以下简称“‘双一流’建设”）工作情况的报告提请审议。报告指出，“双一流”建设8年多来取得显著成效。

报告显示，2016年以来，“双一流”建设高校培养了全国超过50％的硕士和80％的博士，承担了90％以上的国家急需高层次人才培养专项任务，人才自主培养能力显著增强。

同时，“双一流”建设高校和建设学科支撑高水平科技自立自强能力显著提升。量子反常霍尔效应等一批基础研究原创性成果产生了世界级影响；材料科学与工程、化学工程与技术等一批建设学科逐步进入世界一流前列；载人航天、探月探火、深海深地探测等领域取得重大突破。科技成果转化更加有力，科教融汇、产教融合生态加速形成。

高素质教师队伍建设也深入推进，涌现一批大先生和战略科学家，王泽山、刘永坦、王大中、李德仁、薛其坤等获国家最高科学技术奖，王振义、张晋藩、黄大年等获得国家荣誉称号。

“双一流”建设工作的内部治理体系也不断完善。例如：规范学术委员会运行，推动管理重心下移，激发院系办学活力；实行教师分类评价，突出服务国家需求和注重实际贡献，探索代表性成果评价，落实科研人员职务科技成果转化现金奖励政策，多元多维评价体系逐步确立。

“双一流”建设的示范带动作用日益彰显。报告显示，132所建设高校对口支援121所中西部高校，10所“双一流”建设师范大学牵头支持32所中西部欠发达地区师范院校，带动各地布局建设410个地方高水平大学和1387个优势特色学科，建立高校分类发展体系，引导不同类型高校在各自的发展定位上争创一流。（记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李昉)