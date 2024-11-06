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少儿科普读物如何有趣有料

2024年11月06日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：【文化评析】少儿科普读物如何有趣有料

近年来，少儿科普图书市场呈现出一片火热景象。相关数据显示，自2021年以来，少儿科普百科超越儿童文学，成为我国少儿图书市场的最大品类。2022年和2023年，少儿科普百科图书每年的动销品种数已超过6万种。

对科学的兴趣引导和培养应从娃娃抓起，而科普阅读是一个重要实现手段。说起小时候读过的科普启蒙书，很多人的第一反应都是《十万个为什么》。作为家喻户晓的科普读物，该书在几代人心中播撒下了科学的种子。少儿科普读物是孩子们接触科学知识的重要窗口，能够帮助他们初步接触到自然科学和社会科学知识，成为他们认识世界、了解科学的起点，进而激发他们对科学的兴趣，培养科学思维、提升科学素养。

值得关注的是，当前原创少儿科普读物日益走红。据统计，近3年，少儿科普百科市场中的原创图书码洋占比在60%左右，原创少儿科普读物正迎来难得的发展契机。

过去，引进版读物因文化差异和翻译问题或多或少存在“水土不服”的问题，而原创科普读物能够更好地结合我国实际情况，更加贴合中国小读者的背景知识和阅读兴趣。我国在前沿科技领域取得了众多成果，“天眼”远望、“蛟龙”入海、“北斗”组网……这些前沿的科技发展不仅为原创科普提供了难得的素材，也成为讲好中国故事的重要载体，更能激发孩子们征服星辰大海的雄心与科技报国的壮志。

从内容形式上看，从问题入手的少儿科普读物增多。这类读物从孩子的视角出发，提出如“为什么人们抬头望月只能看到月球正面”“太阳系的八颗行星中，为什么有的行星会自带光环”“为什么有冬瓜西瓜南瓜却没有北瓜”等人们日常观察到的现象相关问题，引导读者思考和探究。这种叙述方式符合孩子爱问问题的天性，有助于培养孩子以问题为导向的思维能力。

融入动手实践内容的读物更丰富。通过贴画、拼图、走迷宫或是做简单的科学实验等方式，鼓励孩子自己动手找寻答案，在获取知识的同时学会运用知识。注重场景化、故事化与漫画化的新书也越来越多。具有绘画审美的科普作者在培养少儿审美素养的同时，激发了孩子们的阅读兴趣，帮助他们更有效地学习科学知识。此外，更多科普读物开始数字化，如《十万个为什么》拥抱数字化时代的第一条视频选择了对“海水是蓝的，但浪花为什么是白的”的问题进行生动解答，不少读者留言“科学知识原来可以这么有趣”。创作者正利用各种传播工具，引导青少年群体喜爱科学、尊重科学、崇尚科学。

长远看，如何让更多优秀的原创少儿科普读物竞相涌现？这首先需要优秀的团队合作。创作者不仅要具备过硬的写作功底和广博的知识体系，还要能和孩子们成为朋友，以儿童的视角观察世界，并用妙趣横生的语言表达出来。编辑工作者要了解儿童的阅读习惯，拓宽图书的题材范围和选题范围，找到科技发展的聚集点和科普出版的空白点。

在创作时要兼顾科学内核和人文视角，目前的科普读物知识普及性较多，应增加哲学思考和人文视角，从不同的角度审视科学具有的审美情感、道德理想等人文意义和人文价值，帮助孩子养成科学思维。此外，推动高质量科普阅读，要努力打造科普读物的品牌特色，使科普读物选题系统化，形成自己的系列产品，唯有如此方能长盛不衰。

少年强，则国强。期待更多优秀的原创少儿科普读物引领孩子们走进精彩的科学世界，让孩子们在科学的滋养下茁壮成长，产生探索未知的更大热情。

（作者：兰亚妮）

(责编：李昉、郝孟佳)

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