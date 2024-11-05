人民网北京11月5日电 （记者李昉）记者从太原理工大学获悉，在近日举行的中国极地考察40周年国际研讨会上，《南极清洁能源利用技术十二年发展纲要》（以下简称《纲要》）面向全球发布。

据介绍，《纲要》由中国极地研究中心（中国极地研究所）组织，太原理工大学牵头，太原理工大学教授孙宏斌作为首席科学家，联合山西省能源互联网研究院、中电科十八所、清华大学等12家相关领域团队共同编制。

《纲要》提出，以2025年、2030年、2035年为重要时间节点，划定初步转型期、加速推进期、巩固完善期“三步走”的发展路径。从南极清洁能源利用的背景概述、发展目标、发展路径、关键技术、技术推广等5个方面谋篇布局，以期发展并实现“安全可靠、绿色便捷、多能互补、韧性高效、智慧融合”为重要特征的南极清洁能源系统，为实现南极清洁能源发展的总体目标。

《纲要》历时两年编制完成，将为南极清洁能源装备、系统、运维等关键技术研发提供方向指导，建立健全南极能源清洁利用技术体系，为我国率先建成南极科学考察清洁能源供给系统奠定坚实基础。

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