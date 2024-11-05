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北京高校新兴交叉学科平台研讨会暨出版学交叉学科平台建设论坛举办

2024年11月05日10:38 |
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近日，以“出版交叉，融通共赢”为主题的北京高校新兴交叉学科平台研讨会暨出版学交叉学科平台建设论坛在北京印刷学院举办。

北京高校新兴交叉学科平台研讨会暨出版学交叉学科平台建设论坛在北印举办

北京高校新兴交叉学科平台研讨会暨出版学交叉学科平台建设论坛举办

北京印刷学院党委副书记、院长田忠利表示，作为市属高校新兴交叉学科平台首批试点建设单位之一，北京印刷学院以出版学交叉学科平台建设为重要契机，推进“人才链、产业链、创新链”深度融合，致力于为构建中国特色出版学科专业自主知识体系提供“北印方案”，为新时代首都发展和文化强国建设提供更加有力的人才支持和智力支撑。

教育部学位管理与研究生教育司副司长、国务院学位委员会办公室副主任肖甫指出，要深刻认识到推动新兴交叉学科的发展，不仅是提升国家创新能力和竞争力的关键所在，也是深化高等教育内涵式发展、培养拔尖创新人才的重要途径。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕指出，一要以交叉学科建设为抓手，培育高峰高原学科，深入推进市属高校分类发展；二要强化任务需求牵引，全面加强有组织学科建设；三要深化交叉融合，推动学科建设范式变革。

论坛上，北京印刷学院出版学交叉学科研究院揭牌，人民文学出版社－北京印刷学院联合实验室暨启动项目签约仪式举行，论坛还发布了出版领域垂直模型“印方出版专业模型PubGPT”和中国互联网引导力指数及报告。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)

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