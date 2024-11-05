11月2日，“中国教育家精神的历史传统与现代发展研讨会”在京召开。据悉，本次研讨会由由中华孔子学会国学教育专业委员会主办，多位专家、一线校长、名师代表，围绕教育家精神的内涵与价值进行深入探讨和广泛交流。

会上，北京师范大学资深教授、全国师德师风建设专家委员会总顾问林崇德，清华大学原副校长、资深教授谢维和，中国教育学会常务副会长翟博，北京青年政治学院党委书记杨志成，分别以“做一名躬耕教坛、强国有我的教师”“教师地位的演变看教育家精神传承”“以教育家精神引领教师队伍建设”“教育家精神引领下担当教育强国使命”为题作报告。

专家们在发言中指出，在信息化、全球化迅速发展的背景下，教育家精神不仅要传承，还要创新；不仅需要传统的道德担当，还需具备创新意识、全球视野和扎实的专业素养，以适应现代社会的发展和学生个性化、多元化的发展需求。

各地教育工作者纷纷表示，将以本次研讨会为新起点，把教育家精神融入日常教学实践，在教书育人中实现自我提升与创新发展。

中华孔子学会副会长兼国学教育专业委员会理事长吴安春教授表示，将继续围绕如何弘扬教育家精神的主题，支持广大教师加强理论研究和实践探索，发挥首都教育的首善作用，探索教育家成长的实践经验和范式，进一步弘扬教育家精神，切实推动立德树人根本任务的落实。

来源：宣教之窗

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