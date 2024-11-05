10月31日，“近光讲堂”2024-2025学年第八讲开讲。原国防大学教授、博士生导师谭凯家以“科技发展与国家安全”为题，为师生带来一场精彩的国防科普，点燃平谷学生的强国梦。

谭凯家围绕“科技发展与国家安全”二者的关系，通过引用国内外先进的军事科技成果，深刻阐述了科技发展对提升国家安全保障能力、拓展国家安全利益范围以及影响国家传统安全领域所带来的深远影响。

谭凯家说：“科技发展是一把双刃剑，在给生活带来便利的同时，也带来了一系列安全挑战，要用辩证的眼光去看待科技发展，智慧地使用它，实现科技与社会的和谐共生。”他鼓励学生们，要珍惜在校的每一刻，努力学习科学文化知识，发挥自己的聪明才智，为首都建设贡献少年力量。

讲座现场，学生们对谭凯家的讲解内容表现出了极大的兴趣和热情，纷纷提问。

问：中国嫦娥以31马赫的速度返回地球，通过钱学森弹道，以精度不超过5米的距离，预算成功着陆。请问我们是否有能力将导弹运到太空中，以同样的速度和精度发射到地球上，来增加国防安全？

答：火箭和载人飞船在返回大气层时会面临诸多挑战。一方面，由于与大气层产生摩擦，会有烧蚀作用，高速飞行给飞行器带来严峻考验，因此这些飞行器外层采用特殊材料。另一方面，精度问题至关重要，精确的控制技术是航天和武器装备的重要目标，可通过自动控制获取信息，利用信息差来纠正航向。

问：您觉得我们国家有什么潜在的隐患，我们又应该如何去应对这个问题？

答：今天讲的科技发展与国家安全的诸多领域中，都存在不同风险。如今，技术的发展让世界成为地球村，一部手机就能感知世界任何角落发生的事情，各种信息渗透到人类生活的方方面面。然而，很多信息真假难辨，特别是随着 AI 技术的发展，它可以完全模仿家人的音频、视频。从这个意义上讲，我们必须提高在这方面的认识。既要相信技术和网络，又不能盲目相信，要增加切身的体验能力，对信息进行多方面考证。

问：无人机、机器狗等人工智能武器的应用大大降低了战士们在执行任务时的伤亡，但也曾出现过误伤的案例。请问我们在发展人工智能武器的同时，该如何保障自身的安全？

答：研发成果首先应用于灾害现场，当出现人员无法通行、道路破坏、通信中断的情况时，可通过无人化装备解决问题，将救援装备直接运送到现场。那其安全性如何保障呢？一方面要提高智能化程度，增强其对周边环境的感知能力，就像人的眼睛能感知危险。另一方面要采取控制措施，一旦发现对人类有威胁，可进行驱离或自毁。无人化平台在抗震救灾、大暴雨等场合将发挥更大作用。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)