人民网北京11月5日电 （记者郝孟佳）近日，数字金融拔尖创新人才培养项目启动会暨“金融科技-人工智能联合学士学位项目”启动仪式在京举行。

据介绍，该项目由对外经济贸易大学中国金融学院和北京邮电大学人工智能学院共同发起，融合两校的优质教学资源，强化科技教育和人文教育的协同，注重学生创新能力的培养。

启动仪式上，对外经济贸易大学副校长黄薇、北京邮电大学副校长彭木根分别介绍了两校的学科优势以及双方参与合作学院在人才培养方面取得的成果。合作双方将派出各自学院的优秀教师参与人才培养的全部环节。

北京邮电大学人工智能学院副院长张曼表示，该项目将充分整合两校的优质教育资源，开展联合授课和人才培养，既注重金融专业基础知识的教学，又强化学生的人工智能基础理论知识和应用能力。

今年9月，“金融科技-人工智能联合学士学位项目”迎来了首届学生。两校学生表示，将珍惜学习时光，努力成为适应数字经济时代需要、能够运用人工智能领域的前沿技术解决复杂金融问题的复合型人才。

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