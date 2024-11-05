胡 穗

强国必先强教，强教必先强师。教师是教育工作的中坚力量，有高质量的教师才会有高质量的教育。习近平总书记在全国教育大会上指出：“要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。”加快建设教育强国，必须以教育家精神为引领，培养造就新时代高水平教师队伍。

深化对教育家精神的研究阐释。习近平总书记深刻阐述了教育家精神的丰富内涵和实践要求，充分彰显了我们党在新时代新征程建设教育强国的历史自信和文化自信。大力弘扬教育家精神，对于广大教师立德修身、敬业立学、教书育人具有重大意义。要坚持以习近平总书记关于教育的重要论述精神为指导，做好对教育家精神的整体性系统性研究阐释工作。深入研究我们党领导教师队伍建设积累的宝贵历史经验，深入研究新中国成立以来特别是新时代优秀教育工作者的先进事迹和育人经验，深入研究中华优秀传统文化中关于教师的思想理念，深入研究把教育家精神转化为教师教书育人能力的现实路径等，厘清教育家精神生成发展的内在机理，引导广大教师增强弘扬教育家精神的思想自觉和行动自觉。

健全弘扬教育家精神的体制机制。更好发挥教育家精神引领作用，就要在健全体制机制上下功夫、出实招、见实效。要遵循教师职业发展规律，将教育家精神培育涵养融入教师培养、发展的全过程和各环节，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的体制机制。聚焦职前培养、职业准入、职后培训、在职管理等教师选育管用环节，将师德师风和教育家精神融入教师教育课程和教师培养培训全过程，纳入教师管理评价全过程。以国家优秀中小学教师培养计划为引领，实施师范教育协同提质计划，深化实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划，优化实施职业院校教师素质提高计划等，提高教师专业素养和职业素养，在不断增进身份认同的基础上加强教育家精神养成。搭建名优教师聚集的网络社区，用好国家智慧教育公共服务平台，围绕培育涵养教育家精神构建自主研修体系，打造涵盖知、情、意、行全要素的综合训练课程，开展师德师风和教育家精神专题研修，持续提升教师教书育人能力。

建强宣传教育家精神的平台阵地。以教育家精神为引领打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍是一项系统工程，需要夯实阵地、用好平台。探索建设教育家精神培育弘扬基地，推动学校、科研院所、文博机构等多方合作共建，依托博物馆、展览馆和文化馆等开展教育家精神主题展览等多种形式的宣传教育活动，让教育家精神可感可学。充分把握新技术变革契机，运用大数据、虚拟现实、增强现实等数字技术，大力宣传教育家精神，扩大覆盖面、增强感染力，以数字化赋能教育家精神传播。创新开展优秀教师宣传工作、教育家精神巡回宣讲活动等，面向处于不同职业发展阶段的教师有针对性地进行优秀教师典型宣传，形成学习和弘扬教育家精神的良好氛围。

（作者为湖南第一师范学院党委副书记、校长）

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)