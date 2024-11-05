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中央音乐学院创新党员教育形式

音乐党课讲好红色故事

本报记者 耿 磊
2024年11月05日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　在《国际歌》豪迈雄壮的旋律中，一场主题为“颂歌献给党”的音乐党课，近日在中央音乐学院歌剧音乐厅拉开帷幕。主讲人兼指挥，中央音乐学院院长俞峰身着礼服，走上指挥台。音乐党课采取“理论宣讲+节目展演”方式，现场听众不仅欣赏到《长征组歌》《在希望的田野上》《不忘初心》《万岁，伟大的中国共产党》等一个个经典名曲，还可以聆听其背后的红色故事。

　　近年来，中央音乐学院充分发挥艺术特色，深入挖掘红色资源，创新党员教育形式，推出音乐党课。音乐党课将交响音乐、声乐、合唱等艺术形式相融合，集党的理论、党史知识、音乐知识、经典鉴赏于一体，引导广大党员、干部在优美的旋律中感悟信仰力量，提高党性修养。

　　“要以音乐讲述党的创新理论和辉煌历史，再现共产党人的精神品质，描摹共产党人的初心使命。”俞峰说，“其中，最重要的是把艺术和党史结合起来，把讲述和表演结合起来，把传承和发扬结合起来，讲好党的故事。”

　　当《长征组歌》响起时，听众仿佛身临其境，感叹于老一辈革命者的筚路蓝缕；当听到《黄河大合唱》时，听众脑海浮现出危亡时刻，一个民族发出的最雄壮的呐喊。“聆听音乐党课，我切实感受到理论与实践的结合，感受到艺术对思想价值的传播效果。”吉林大学生物与农业工程学院院长付君说。

　　从最早在线上传播的音乐微党课，到2019年主题为“胸怀家国，放歌人民，奏时代强音”的音乐党课在延安干部学院上演……至今，音乐党课已走过8年多时间，走进乡村、社区、工厂等基层一线。

　　中午1点，中央音乐学院教学楼里传来袅袅琴声。“每堂课前，我们都会进行精心排练。加班加点排练是常态，但是我们都练得很开心。”中央音乐学院交响乐团单簧管首席吕树清说。

　　对于演奏者和欣赏者来说，表演过程都是一种学习和洗礼。

　　“音乐党课不单是艺术化的演绎，更是倾情的诉说。”中央音乐学院合唱团女高音段莹讲到，有一次在延安宝塔山下演出，现场氛围和音乐感染让她几度热泪盈眶。“用心去练，用情去演，每一个音符都抒发着对真理的信仰，对前辈的崇敬和对党的深情。”

　　“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮……”《歌唱祖国》是每一次演出的必备曲目，前奏一响，往往就成为大合唱。在大合唱中，听众感受到了时代的脉搏、祖国的繁荣昌盛。

　　“音乐党课有一种直击人心的震撼力量。我们希望用这种方式提供更沉浸式的教学体验。”中央音乐学院声乐歌剧系教授王喆说，“让党课从抽象变形象，让党员从倾听者变成参与者。我们将不断探索，更好发挥文艺力量，引导党员、干部感悟初心使命，汲取奋进力量。”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月05日 17 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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