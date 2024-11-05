原标题：化控技术让棉花生产提质增效

李召虎团队成员在棉田了解试验情况。 受访单位供图

金秋对于华中农业大学和中国农业大学教授李召虎团队来说，是繁忙又让人欣喜的季节。10月22日，在新疆维吾尔自治区棉花测产现场，该团队重点参与的“百亩高产攻关”产业体系项目产能测试表现优异。

专家测产结果显示，在100亩高产创建田中，阿拉尔16团“百亩方”测产结果达到每亩769公斤，阿克苏提根农场“千亩方”测产结果达到每亩636公斤。

产量大幅提升，离不开李召虎团队的大力护航。该团队研发的棉花化控技术涵盖了株型塑造、化控封顶、脱叶催熟等多项轻简高效的技术。团队应用植物生长调节剂即可为棉花塑造紧凑株型，精准封顶，免除人工“打顶”；高效脱叶催熟技术则为高质量机械采收提供了技术保障，有力推动了现代棉花产业发展。

中国工程院院士徐明岗、张献龙等一批全国农业研究领域知名专家在现场观摩时对这项技术成果表示认可和期待。徐明岗认为，解决中国粮棉安全，良种是基础、良法是保障，棉花化控技术的进步，极大提高了棉花生产农艺技术，为棉花产量提升创造了条件。

“为了这项技术，近10年来的国庆假期，李老师基本都在棉田里。”国家棉花产业技术体系化控岗位科学家、中国农业大学教授田晓莉和杜明伟回忆道。10年前，南疆棉花机械采收刚刚起步，株型松散、株高不一，脱叶技术不成熟，严重阻碍了棉花机械化收获。如今，得益于化控技术的推广，全疆棉花机械化采收率已超过85%。据统计，近3年，该技术累计推广5060万亩，有力促进了我国棉花生产从传统劳动密集型向现代轻简高效型转变。

新疆国欣农业公司农场是这个变革过程的受益者。连续10年，该农场一直在应用化控技术。“7月份农忙打顶，化学封顶技术从根本上解放了双手，提高了效率。”农场负责人王洪这说，高效脱叶催熟技术使得棉花落叶快，棉铃集中成熟，机采棉杂质更少。

化控技术的进步提升了棉花机械采收水平和单产，也为粮食安全提供了科技支撑。

“包括化控在内的系统调控技术的应用，为增加粮食种植面积提供了可能。”新疆农业科学院研究员李雪源说，2014年以来，棉花单产持续提升。尽管全国植棉面积下降超1000万亩，但总产量基本维持在560至600万吨。而调减出来的耕地，为粮食作物生产增添了宝贵的土地资源。

“当前，我国棉花生产在产量、质量、管理水平、机械化水平等方面都步入了世界领先行列，用现代科技纵深推进棉花生产向更高质量发展是科技工作者下一阶段要攻克的难题。我们将继续努力提升化控技术集成和应用水平，用新质生产力赋能棉花生产和乡村振兴、农业强国建设。”李召虎说。（记者 吴纯新 通讯员 蒋朝常）

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