原标题：仓鼠细胞实现部分光合作用

据日媒10月31日报道，由东京大学与日本理化学研究所科学家组成的一个研究团队称，他们使用仓鼠的细胞进行实验，实现了部分光合作用。

光合作用是指植物（包括藻类）吸收光能，把二氧化碳和水合成富能有机物，同时释放氧气的过程。此次研究团队利用实验使动物细胞具有了植物属性，在生物学上具有重要意义，同时也为下一步制造具有类似光合作用功能的迷你内脏器官开辟了道路。

团队发现，有一些以藻类为食的海蛞蝓，能够在体内继续让摄取的叶绿体发挥光合作用，为自己提供糖类等营养物质。受此启发，团队尝试向哺乳动物的细胞中移植叶绿体，看是否会出现同样反应。

结果显示，将实验仓鼠细胞与来自藻类的叶绿体混合，并在合适的环境中培养，仓鼠细胞会逐渐吸收叶绿体（一个细胞最多可吸收进45个叶绿体）。被吸收的叶绿体能在至少两天内都保持形态而没有被分解。

当光照向这些细胞时，在荧光试剂的帮助下，这些叶绿体产生了光合作用的初期反应，也就是水分子被分解，氧气产生，这证明了利用哺乳动物细胞有可能实现光合作用。（记者葛进）

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