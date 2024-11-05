原标题：陕西师范大学：在薪火相传中培育教育力量

“当我一步步靠近梦中的雪域高原，实现传递教育火种的梦想，内心感到既踏实又充满力量。”今年秋天刚刚踏上三尺讲台的陕西师范大学2024届毕业生徐一坤，逐渐适应了教师这个身份。这位来自四川的大男孩，毕业时坚定选择了奔赴西藏从教。

回望八秩春秋，陕西师范大学不同时期涌现了一批又一批优秀教师。他们心怀“国之大者”，自觉肩负起教育报国的使命，以模范行为影响和带动学生，在薪火相传中培育教育力量，书写为党育人、为国育才的西部教育诗章。

教师是育才之本、兴校之源。建校初期，陕西师范大学星汉灿烂，会聚了一批名师大家，他们涵纳古今、学贯中西，潜心治学、培育英才。

陕西省立师范专科学校（陕西师范大学的前身）第一任校长郝耀东，怀抱着通过教育改造社会、造福人民的教育理想，从海外归国后将半生的精力投入祖国教育事业，用爱国、敬业、正直、勤奋诠释着教育报国这一信念。

史念海教授是我国著名历史地理专家，他心怀“国之大者”，坚信“华夏之不可侮与国土之不可裂”；他探索真理，潜心问道，坚持“宁可劳而不获，不可不劳而获”；他涉猎广博，著述甚丰，仅《河山集》七卷，便可垂千秋功业；他立德树人，教育报国，培育了一代代历史学、历史地理学的栋梁之材。

陕西师范大学曾经有一位“网红”教授，80岁时依然坚持站着为本科生讲课，深受学生尊敬和爱戴，他就是化学发光分析领域专家章竹君教授。“我这辈子就爱两件事——安静地教好自己的学生、做好自己的研究。”终其一生，章竹君教授对耕耘的教坛情有独钟、依依不舍，“有时候我想，如果有一天我在讲台上倒下来，那也是我的荣幸。”

历史长河中的大先生熠熠生辉，他们犹如红烛，引领着后辈们的奋斗方向。

杨清源是参加抗美援朝的志愿军老战士、陕西师范大学思政课教师。退休30余年来，他一直致力于关工委工作，坚持义务讲授党史、新中国史，宣讲党的理论创新成果。他做好事不留名，鲐背之年依然在与时间赛跑。杨清源说：“能多活一天就多讲一天，只要还有明天，今天永远是起跑线。”

房喻教授，中国科学院院士，他“以学术为生命、以教育为使命”的精神鼓舞着众多师生校友。他是化学领域的“探险家”，潜心功能表界面与凝胶化学研究40余载，在航天、安防、缉毒等“硬核”领域勇攀高峰，用“中国智造”为国家安全、人民幸福保驾护航。他是教育领域的“大先生”，把“教师”这一身份看得最重，甘为人梯，培养出一大批科研骨干和优秀教师。

他能够让一张被烈士紧握82年的照片“重生”，能够让千年的文物重现光彩，这个化腐朽为神奇的人，就是陕西师范大学文物保护专家李玉虎教授。1983年，从修复一份陕甘宁边区政府的纸质档案开始，李玉虎一干就是41年，从保护档案到修复文物，他修复的范围越来越广，攻克了一个又一个技术难关，但他从不满足于已有的成绩。“我们要对文物的每一个平方厘米负责。”李玉虎说。

一个人遇到好老师是人生的幸运，一所学校拥有众多好老师是学校的光荣。正是有了他们无私的耕耘和奉献，祖国西部教育的百花园，才变得如此娇艳，美不胜收。

“熠熠红烛，照亮三尺讲坛；师者模范，振兴一方教育。作为教育部直属的师范大学，陕西师范大学始终将办好师范教育作为第一职责，把培养‘大国良师’作为价值追求。”在2024届毕业典礼上，陕西师范大学校长游旭群表示。

建校80年来，陕西师范大学将一批又一批的优秀师资输送到祖国的西部，其中近30万毕业生服务于西部教育事业，他们将青春的热血和智慧的火花奉献给祖国最需要的地方，成为托举西部基础教育的坚实脊梁。

1983年，仰孝升从陕西师范大学毕业，回到家乡陕西省山阳县中学当老师。登上讲台的一刹那，他知道自己再也舍不得离开这里的大山了。当时一起分配到山阳中学的有5个人，在随后的几年里，其他4人相继离开，去了条件优越的大城市。面对外界各种诱惑，年轻的仰孝升成了名副其实的“留守者”，而这一留就是40余年。他被授予“全国模范教师”等称号，在平凡的岗位上践行了一位普通教育工作者的使命与担当。

2011年，国家首届免费师范生毕业。赵海龙坚定向西，回到青海从教。2020年，在省会西宁已工作近10年的赵海龙作出了一个特殊的抉择：再到条件更艰苦的地方去从事自己心爱的教育事业。心怀理想的赵海龙成为青海果洛藏族自治州玛沁县第一民族中学的校长。平均海拔4200米的高原，冬天格外寒冷，赵海龙住在学校的宿舍，吃在学校的食堂，起早贪黑是他工作生活的常态。他提出：“为未知而教，为未来而学，办有温度的教育，让孩子栖居在故事里，行走在诗意里。”赵海龙让高原的孩子拥有了梦想的高度和“星辰大海”。

让最优秀的人培养更优秀的人。几十年来，陕西师范大学为国家培养了数以十万计的“新教师”，他们毕业后默默扎根西部基础教育一线，从一支支“红烛”到一簇簇“红烛”，心怀挚爱，初心不改，为万千孩子点亮了希望之光。

“未来，学校将深入贯彻落实全国教育大会精神，牢记‘为党育人、为国育才’的初心使命，大力弘扬教育家精神，培养造就新时代高水平教师队伍。”陕西师范大学校党委书记李晓兵说。

（记者 张哲浩 李洁 通讯员 石萍）

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