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家校社携手托起“梦想之翼”

2024年11月05日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：家校社携手托起“梦想之翼”

日前，教育部等十七部门联合印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》, 提出要推动各地全面建立家校社协同育人“教联体”，确保政府统筹、部门协作、学校主导、家庭尽责、社会参与的协同育人工作机制更加完善，促进学生全面发展健康成长的良好氛围更加浓厚。

早在1952年，教育部便在文件中将“家校（园）合作”作为办园治校的重要内容。党的十八大以来，“办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任”这一理念日益深入人心。党的二十大报告进一步要求，健全学校家庭社会育人机制……

家校社协同育人，实施效果如何，怎样进一步提升？记者就此进行了采访。

1.打造家校共育空间

在北京十一学校丰台小学的校园里，“三分地”家庭菜地计划实施已有一年。谈起实施之初的场景，校长曹君津津乐道：“68块家庭菜地虽然在校园里，但不是老师带着学生种，而是家校共建，以家庭为单位来管护。招募计划发布后，家长参与热情极高，200多个家庭报名，最终通过摇号加公证确定了每块菜地的归属。”

对于菜地，学校不提供托管，仅提供水源和工具收纳屋。一位位家长带着孩子，在农事劳作中一起学习、共同成长。别样的种植经历让孩子明白：一切生活经验都是从无到有，从实践中来的。

“这‘三分地’可不简单，那是亲子教育的新阵地，在这里，可以全员参与创造新的家庭生活。”曹君介绍，“在这个过程中，孩子们收获了种菜经验，得到了价值评估。即使蔬菜收成不好，也可以让孩子明白，不成功是生活的常态，要学会接纳和面对结果。这就是过程的教育价值。”

“以前除了家长会等活动，我们很少能走进学校。认领‘家庭菜地’后，现在周末也可以进校。”程女士是该校一名三年级学生的家长，她开心地说，“晚上下班后，也能陪孩子去浇水，碰到老师就会聊几句。学校打开校门，让家校沟通更顺畅了。”

“教育交流随时发生，相互支持的关系才能更紧密。以前我们没找到合适的阵地和载体，家校难免疏离，现在有了打破隔阂、密切交互的可能性。”曹君说。

为了促进家校相互理解，北京市中关村三小除了设立家长开放日外，还开放了一些校内活动和空间，如教师期末阅卷、教研活动、选修课、社团活动、食堂等。家长通过官微预约，每次可安排20～30人入校观摩。在这些活动中，最受家长欢迎的是观摩期末阅卷。观摩的家长每到一个阅卷场地，都会由教研组长详细讲解：试卷的命题原则、命题过程、审核机制、评分标准，以及怎样指导孩子高效复习等。这样的观摩过程，可以让家长既看到老师的专业性，也感受到老师的不易，进而更加理解老师。

社会力量也在促进家校沟通和理解。2019年，北京教育系统关工委在全国率先推动家校社共育咨询室试点建设，致力于提供精准的家庭教育指导服务，解决家庭教育指导“最后一公里”难题。4年来，已从8个区40个咨询室发展到16个区120个咨询室，开展讲座、咨询等活动1.2万余场次，服务学生、家长230余万人次。“这是个很好的探索——政府统筹、部门协同、学校主导、社会支持，共同打造育人合力。”首都师范大学教授康丽颖认为。

2.社会课堂放飞梦想

9月21日，“弘扬科学家精神，点亮科学梦想”主题活动在北京市八一学校举行。中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤专程从外地赶来，为同学们讲述自己走上科学道路的心路历程，并在会后接受了“小记者”采访。

“中国科学院始终坚持科研与教育并举、出成果与出人才并重，通过开展科普工作、打造科普品牌，激发公众特别是青少年的科学兴趣，引领青少年成长为建设社会主义现代化强国的未来力量。”中国科学院副院长、党组副书记吴朝晖表示。

辽宁省沈阳市皇姑区航空实验小学毗邻中航沈飞集团、中航沈阳飞机设计研究所和沈阳航空航天大学，该校党总支与沈飞集团党委、沈阳航空航天大学党委、学校所属的牡丹社区党委不断交流，碰撞出“航空+”家校社工作思路。

“航空+”专家课堂、“航空+”家长课堂，让学有专长的身边人为学生带来生动前沿的讲座；“航空+”实践基地，让学生走出校园、接触社会。开学第一天，师生和家长在沈飞航空博览园唱响《我和我的祖国》；中国航空事业110周年纪念日，学校师生代表来到沈飞集团，与中航集团的专家们共同参加航空科普嘉年华活动，全面了解中国航空工业发展成就；3D社团的同学与家长来到沈阳航空航天大学3D打印国际研发中心，开启家校研学之旅……

在北京，“百校中小学生科普教育高校行”“百场科普教育讲座”已成为品牌活动。北京教育系统关工委在北京大学、清华大学等21所高校的博物馆、科技馆、展览馆等36个场馆建立青少年科普教育基地。各个单位都以自己的方式参与其中，如首都博物馆策划的“读城驿站”学校巡展活动，以“探秘北京中轴线”为主题，以展板的形式走进十几所学校，让学生们不出校园就可以了解北京中轴线的历史沿革、申遗工作。

“党的十八大以来，协同育人越来越受重视。”国家开放大学教育学院基础教育系主任王海平说，“建设教育强国，社会机构也发挥了很大作用。按照主体划分，既有妇联系统、关工委系统，也包括少年宫、博物馆等机构。社区力量的介入，更增强了全社会共同守护青少年健康成长、托举‘梦想之翼’的力量。”

3.疏通育才用才堵点

在职业教育领域，社会协同力同样发挥着重要作用。

《国家职业教育改革实施方案》提出，要“推动校企全面加强深度合作”“职业院校应当根据自身特点和人才培养需要，主动与具备条件的企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作”。

“校企协同对职业教育而言意义重大。具体可分为协同人才培养、协同资源建设、协同文化生成三个部分。”长三角产教融合与职业教育发展研究院执行院长、浙江工业大学教授陈衍说。

“人才培养方面，职业院校与企业需要协同制定符合市场需求的人才培养计划。资源建设方面，二者是共享资源平台的建设主体，体现在信息资源、设施设备、人力资源、项目资源、数字化资源、研发资源等方面。文化生成方面，企业参与校园文化建设，学校将企业文化融入专业教学过程和学生活动中，培养学生的职业素养。”陈衍介绍。

“部分地方高校推进校企合作之所以进展缓慢，深层原因是其自身服务区域产业发展的实质性贡献度不高、能力偏弱；部分职业院校之所以难以调动龙头企业参与人才培养的积极性，深层原因是技术技能人才培养与企业人才需求的匹配性不强。”湖南大学教育科学研究院院长罗仲尤表示，职业教育应立足国家和区域产业行业发展实际，通过社会协同力实现产教深度融合，有效激发参与主体的积极性，形成“产业链”“岗位链”“教育链”“创新链”无缝对接，进一步提高技术技能人才培养的适合性、匹配性。

陈衍认为，校企之外，社会的作用也不可轻忽。“政府部门制定相关政策法规，以区域为节点，以行业为支点，引导和支持学校与企业开展合作，为校企协同提供政策保障和资金支持。社会是监督者和实施者，社会机构、行业协会等对校企协同的过程和效果进行监督评估，确保校企协同的质量和效益；社会还可以整合各种资源，为校企合作搭建平台，促进信息交流、资源共享、技术流通。”

（记者 刘博超）

(责编：李昉、郝孟佳)

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