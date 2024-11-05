原标题：完善实习实践制度，更好助力学生成才

上海某高校大四学生刘晓沐，刚刚结束了实习生活。作为金融专业学生，她去了一家专业对口的证券公司。然而，几个月下来，她却有些失望：“起初，我对这段实习抱有极高的期待，但实际上我做的基本都是统计客户数据表、撰写会议记录等不需要太强专业性的工作。除了在简历上增加一条实习经历外，能学到的东西不多。”

刘晓沐和同学们很重视实习实践经历。在她看来，“实习实践是就业的前端，是提升我们就业竞争力的重要一环。”

近年来，教育行政部门高度关注大学生实习实践工作。党的二十届三中全会明确提出：“完善学生实习实践制度。”教育部相关负责同志日前撰文指出，完善学生实习实践制度，建设一批产教融合、科教融汇的实习实践基地，利用信息化手段加强对大学生实习的规范管理，提高大学生实习质量。

当前，大学生实习实践面临哪些问题？完善学生实习实践制度，应从何着手？

1.高质量实习实践有助于提升职业技能

“不干不知道，原来真正的实习能带来这么多收获！”山西某高校中国语言文学专业研究生李恩益一直认为，实习只不过是提前熟悉职场、了解规则而已。但这次两个月的实习让他深深体会到，从理论到实践，原来还有很长的路要走。“我虽然是中文系学生，但一上手才知道，一篇简单的会议材料都不知从何写起。学了一段时间，才摸到门道。”

他感觉到，实习可以使自己迅速找到能力短板，并在实践中带动能力提升。无论将来从事何种职业，实习实践都是“成长成才过程中不可或缺的一课”。

天津大学教育学院副教授高岳涵告诉记者，大学生实习实践之所以越来越被重视，主要在于通过实习实践，能够快速帮助大学生将学习获得的知识储备转化为工作场景中的实践应用，提升职业技能和职业素养。

华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员王栋梁认为：“在实习过程中，大学生可以学习和掌握沟通技巧、团队合作、项目管理等职业技能与职业素养。拥有丰富实习经验的大学生在就业市场上通常更具竞争力。”高岳涵也表示：“提前建立与相关行业产业的职业联系和人脉网络，可以促进学生提升就业综合能力，更新自我就业认知。”

在王栋梁看来，实习实践过程中，学生可以更加明确职业兴趣和方向，了解不同行业和职位的机会与挑战，从而为职业规划提供指导。同时，大学生还可通过实习实践学会独立思考、承担责任，从而为实现自我发展与成长夯实基础。

“正因如此，学生实习实践制度的完善就显得尤为重要，不仅有利于完善高校人才培养体系、拓宽学生发展空间，还能以此检验高校人才培养质量，为教育教学改革调整提供方向和依据。”陕西师范大学教育学部教授祁占勇说。

2.部分高校实践育人理念不鲜明 企业承接意愿待提升

河北某工科高校电信专业大三学生张铮曾在某大型企业数字创新部门实习。他告诉记者，在他所在的学院，学生们更愿意参加各类创新创业项目，而非实习。不少人认为，实习对理工科学生专业能力的提升比较有限，“还不如跟导师多做几个项目”。

祁占勇分析，目前学生实习实践工作，仍存在一些不协调、不科学现象。“一方面，一些学校仍偏重知识传授，实践育人理念不鲜明，缺乏与行业企业及用人单位开展学生实习实践深层次协同的热情；部分学校实习实践课程设计较为单一，实操经验丰富的师资力量相对匮乏；受经费等因素限制，配套设施设备供给不到位，无法为学生提供充实多元的实践资源；另一方面，行业企业对学生实习实践的承接意愿偏弱，参与积极性不高。教育效果的滞后性，决定了其难以及时回馈企业参与人才培养的成本投入，且校企合作涉及学生安全保障、实习权益保障等事项，使企业在产教融合中存在诸多顾虑。”

“不少实习单位尚未与政府、学校等各方主体统筹建立信息化实习实践管理路径，且对实习生工作预期目标不明确，所提供的实习岗位常常难以满足学生期望与需求。”高岳涵说。

王栋梁认为，实习实践与就业选择的连接不够紧密，是当前面临的一大挑战。“部分学生并没有认真对待专业实习，缺乏对实习必备知识的了解与思想准备。还有学生认为，找工作与实习没有关系，只要拿到实习证明就万事大吉。更有学生职业生涯规划并不明晰，选择实习时往往很难贴合未来就业方向，导致实习无法为自身的长远发展提供精准支持。”

3.支持校企共建实习实践基地 为学生发展提供更多机会

学生实习实践制度，应如何完善？

“协同合作，共同发力，寻求突破。”祁占勇认为，政府、高校和企业应基于当前国家和社会发展需求，树立合作共赢发展理念，创新产教融合模式，构建三位一体的协同共育机制。鼓励支持高校和行业企业通过合作共建研发中心、创新中心、实习实践基地等，为学生理论与实践知识的习得运用提供多渠道、多层次、多领域的机会。其中，教育、人社等部门应在高校和行业企业之间发挥好制度创新、协同驱动、合作牵引、常态保障等功能，完善政府主导的产教融合政策保障机制，通过“有形的手”调控高校和社会市场主体间的合作动向。高校和企业等则应依据自身优势特色，主动加强同对方的合作联系，就人才培养问题探索构建更多样的合作机制。

“从制度层面来看，需以高校为核心，在创新型人才培养目标、实习实践质量评估、实习实践保障等方面形成科学、全面的学生实习实践管理制度，促进实习实践规范有序开展。”祁占勇说。

“学生实习实践制度，应着重凸显区域发展需求与学校专业育人特色。”高岳涵提出：“以建设一批产教融合、科教融汇的学生实习实践基地为抓手，为行业企业与用人单位提供实习实践发展的具体路径，就学生实习实践的劳动时间、待遇薪酬、安全保障等各方面内容提出要求，明晰学生的实习工作目标任务。”

祁占勇补充，高校和企业应在场地、设施设备、科技支撑等方面发挥各自资源优势，推动高校课程教学、科学研究、师资队伍和企业的实践实操设备、先进技艺等向学生实践创新素养培育靠拢，将具备扎实理论学识和过硬实践能力的人才培养目标融入校企合作中，为学生走向社会、服务社会、建设社会奠定坚实基础。

王栋梁建议，校企合作共同开展实习基地的遴选和实习模式改革，为学生提供更多真正贴合其专业背景和兴趣特长的实习岗位，确保实习内容与专业相关。同时，可尝试举办更有针对性的就业指导讲座、职业规划比赛等活动，使学生尽早明确成长目标与职业规划，进一步提升就业竞争力。

（记者 晋浩天 通讯员 向周宇）

(责编：李昉、郝孟佳)