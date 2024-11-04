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第三届教育局长论坛在京举行

2024年11月04日11:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月4日电 （记者孙竞）2日至3日，第三届教育局长论坛在京举行。论坛以“构建优质均衡的基本公共教育服务体系”为主题，就学校、城乡、群体、教师、教育治理资源配置体制机制改革进行政策研讨、学术交流。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅表示，建设教育强国，基点在基础教育。基础教育搞得越扎实，教育强国步伐就越稳、后劲就越足。他指出，在推进教育强国过程中，基础教育领域需要高度重视并重点抓好十项工作：一是突出立德树人根本任务；二是树牢健康第一的教育理念；三是坚决抓好校园安全工作；四是扎实落实扩优提质行动计划；五是尽快扩大普通高中规模；六是全力推动普职融通；七是稳妥推动重点改革；八是做好农村学校布局优化和小规模学校调整；九是严格落实阳光招生政策；十是重视学校领导班子的选配。

北京师范大学党委书记程建平表示，作为中国教师教育的排头兵，北师大肩负着培养时代新人和大国良师的双重使命，近年来学校聚焦教育均衡化和高质量发展，深化教师教育改革，调整学科布局，推动强师工程，培养大国良师，为地方教育发展提供支撑保障。程建平提出三点倡议：一是发挥教师教育在推进新质生产力发展过程中的特殊作用；二是以教育家精神为引领，大力实施教育家精神铸魂强师行动；三是以教育数字化转型为示范，构建学生终身学习的公共服务体系。

北京师范大学资深教授顾明远，北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕，北京师范大学中国教育与社会发展研究院研究员褚宏启围绕“学习教育大会精神，教育强国有我”“探索构建育人新载体，促进基础教育高质量发展”“推进核心素养导向的教育优质发展”作了主旨报告。

五个平行论坛上，各位专家和教育局长围绕“推进学校标准化建设”“加快城乡教育一体化改革”“建设高素质专业化教师队伍”“构建个性化差异化教育体系”“深化教育体制机制改革”等发表了前沿性的学术观点，分享了创新实践成果。

论坛上还发布了“第二届地方教育改革创新成果百佳案例”评选结果，并举行了“强师工程”区域基础教育质量监测平台启动仪式。

据悉，本次论坛由北京师范大学主办，北京师范大学中国教育与社会发展研究院（国家高端智库）、北京市顺义区教育委员会、北京师范大学出版集团、中关村互联网教育创新中心承办。

(责编：李昉、熊旭)

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