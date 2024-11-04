人民网北京11月4日电 2024“一带一路”科技人文交流与高质量发展论坛日前在北京科技大学举行。来自国内外的20余所高校、国际组织的专家代表参加活动，共话推动国际高等教育科技人文事业发展。

北京科技大学党委书记武贵龙表示，未来，学校将以更加开放的思路、更加务实的举措，继续深化科技人文交流，推动科技创新合作向更高水平迈进，与共建“一带一路”国家高校一同书写“一带一路”教育高质量发展建设的新篇章。

中国科学技术协会党组成员兼国际合作部（港澳台办公室）部长罗晖表示，本次论坛对于深化共建“一带一路”国家科技人文交流具有积极意义。中国科协将持续发挥民间科技外交独特作用，涵养友谊之脉，坚持互利共赢，注重以文化人，着眼长远目标，促进各国朋友民心相通。

主论坛环节，北京科技大学校长杨仁树、欧洲高等教育质量保障注册委员会主席史蒂芬·劳威克、中国科协亚太工程组织联合会新兴技术与职业发展委员会主席王庆林等专家围绕人才培养、国际化教育、科技创新等议题作了深入分享。

据悉，论坛期间举办了4场分论坛，与会专家就相关领域的前沿技术和热点问题进行了深入探讨。此外，北科大还举办了多场见面洽谈会，邀请与会院校开展合作洽谈。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)