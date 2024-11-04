原标题：新西兰将担2025年中国国际教育年会及中国国际教育展主宾国

11月1日至2日，2024中国国际教育展在北京举行，12所新西兰院校亮相展会，新西兰教育国际推广局局长阿曼达·曼路(Amanda Malu)在展会上表示，2023年，中国留学生依旧是新西兰国际留学生中占比最大的群体，比例高达35%，并在今年持续稳健增长。

2024年是中国和新西兰建立全面战略伙伴关系十周年。近年来，两国在学前教育、基础教育、高等教育和职业教育等领域开展了一系列务实合作。今年6月，“中国-新西兰教育发展论坛”在新西兰举行，系列重大成果标志着两国教育合作与交流的不断深化。

本届展会上，新西兰正式宣布将担任2025年中国国际教育年会及中国国际教育展主宾国。对此，新西兰驻华大使馆教育参赞兼新西兰教育国际推广局大中华区主任张典表示，中国国际教育年会是国际教育开放与交流合作的重要平台，中国国际教育展也为新西兰各级院校提供了重要舞台。“我们很高兴新西兰将成为明年的主宾国，希望能让更多中国学生和家长了解新西兰的教育体系和特色理念，感受兼具创新性与多元性的新西兰教育。”

对于国际留学生而言，安全是实现留学价值的重要前提。新西兰以和平、安全、友好的社会环境闻名世界。阿曼达·曼路表示，“新西兰教育正凭借安全包容的留学环境、创新实用的教育体系以及兼具灵活性与性价比的学习选择，收获越来越多中国学生与家长的青睐。”(记者 徐文欣)

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