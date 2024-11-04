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青岛发布“人才贷”3.0版政策

2024年11月04日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：青岛发布“人才贷”3.0版政策

记者11月1日获悉，日前，青岛正式发布“人才贷”3.0版政策，通过增加额度、拓宽认定口径等，持续加大对高层次人才科技成果转化和创新创业活动的支持力度。

据介绍，新版政策在保持补偿金比例80%、60个工作日完成发放的基础上，大幅提升了“人才贷”额度。其中，高层次人才和大赛获奖人才项目，由每名人才可获得贷款1000万元提升至2000万元，每个人才企业贷款由最高5000万元提升至6000万元。

青岛“人才贷”3.0版政策拓宽了人才认定口径。该版政策明确，“人才贷”的贷款主体为青岛市高层次人才分类目录中A、B、C、D类人才，以及长期所在的青岛市行政区域内注册的企业。

在“中国创新创业大赛”“中国·山东（青岛）博士后创新创业成果大赛”“新锐青岛”“市长杯”等各类创新创业大赛中获得二等奖及以上，且在青岛市行政区域内注册的项目，同样纳入“人才贷”风险补偿支持范围。

根据该版政策，青岛各区（市）级人才工程入选者及人才企业，纳入“人才贷”风险补偿支持范围。青岛各区（市）参照市级风险补偿办法，由区（市）级财政进行风险补偿，以此激发广大人才投身科技创新发展的新动能。

此外，为进一步加速银行贷款审批，青岛将逐步推进“人才贷”线上申请审核工作。青岛市委金融办已会同大数据局等有关单位研发集查询、审批、统计等功能于一体的“人才贷”信息系统。

自2019年出台“人才贷”政策以来，青岛先后三次修订，从增额、提标、加速、扩面等方面不断提升政策的力度和实效。据青岛市委组织部人才工作处负责人介绍，此次升级的3.0版政策，响应人才最迫切的融资需求，在大幅提升“人才贷”额度的同时，创新加入“人才担”，通过市场化方式，为人才企业增信，分散信贷风险，解决贷款额度不高、银行不敢贷的难点。

记者了解到，截至今年8月底，青岛市“人才贷”合作银行增至12家，余额达16.72亿元，累计惠及人才超过280人，助力144家人才企业成长为专精特新中小企业，35家成长为“小巨人”企业。（记者宋迎迎）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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