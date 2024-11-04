本报香港11月3日电 （记者陈然）香港人才服务办公室2日表示，人才办将参与两场招聘会，协助来港人才与雇主配对，在港开展事业。两场招聘会合共有约500家企业参与，提供逾1.15万个职位空缺。

在为期两天的“创新香港—国际人才嘉年华”2024秋季招聘活动上，人才办特别设置分享站，邀请行业专家讲解求职攻略，并提供现场咨询服务，协助来港人才融入本地社区。

香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡出席该活动开幕仪式并致辞表示，特区政府会致力协助人才留港发展，相信本地及来港人才能够合力丰富本港的人才库，带动产业发展，为香港的长远发展注入新动力。

此外，人才办还将参与8日举办的“香港高才就业展览”2024秋季活动，预计提供的职位空缺将涵盖地产发展、电讯服务、公用事业及金融等不同领域。

香港特区行政长官最新一份施政报告以专章讲述打造香港成为国际高端人才集聚高地。人才办表示，未来会继续扩大合作伙伴网络，与业界及雇主团体共办招聘会，协助人才留港发展。

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