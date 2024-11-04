本报记者 尹 婕

在山东日照黑陶邢艺术厂，非遗传承人邢葆奎向前来研学的老师和小朋友展示黑陶制作技艺。

新华社记者 郭绪雷摄

近年来，“在游中学”的研学旅游受到游客追捧，产品供给不断增多，发展加速，成为各地旅游产业布局的重点。日前，中国旅游研究院发布的《中国研学旅游发展报告（2023—2024）》（以下简称《报告》）显示，无论是政府还是经营主体，都给予研学旅游高度关注，相关政策措施陆续出台，产品和服务创新亮点纷呈。但现阶段研学旅游还存在着“游而不学”“学而不游”“质价不符”等问题，建议充分发挥文旅领域存量资源与空间优势，各方合力推动，实现“好而不贵”的研学旅游产品供给。

2016年，教育部、国家发展改革委等11部门印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》。8年来，我国研学旅游取得了长足发展。教育部中小学督导评估专家、中国智慧工程研究会研学实践教育工作委员会专家委员会副主任林水洲介绍，很多地方约40%至80%的学生参加了研学活动。中国旅游研究院院长戴斌表示，研学旅游已成为以中小学生为重点、青少年为主体、人民群众广泛参与的社会教育活动，是国民终身教育体系的有机组成部分。

《报告》认为，研学旅游“市场热，舆论热”，反映出市场需求旺盛、对优质供给的热切期待。“让专业的人做专业的事”，培养专业人才对推动研学旅游高质量发展起着十分重要的作用。研学旅游是一个综合性领域，不仅需要多部门监管，更需要跨部门、跨界人才各司其职。相关调研结果显示，目前该行业最缺营销策划、产品开发、销售等相关人才。

10月24日至26日，2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛“旅游赛道一”（研学旅行小组）比赛在浙江旅游职业学院举办。据了解，作为世界职业院校技能大赛首次举办的赛项，“旅游赛道一”（研学旅行小组）比赛由教育部等单位主办，浙江省教育厅、浙江省文化广电和旅游厅承办，浙江旅游职业学院协办，共吸引全国高职院校63支队伍236名选手同台竞技，旨在以赛促教、以赛促学，培育更多研学旅行人才。

浙江旅游职业学院研学旅行管理与服务专业主任池静表示：“研学要有非常清晰的目标、主题、内容，还要有成果。能胜任相关工作的人，必须是既懂得旅游又理解教育，既有理论又能实践的新型复合人才。”此次比赛，重点考查和培养参赛选手的职业素养、理论功底、实操能力、创新精神、合作意识。

好的产品也是研学旅游向“优”发展的重要基础。《报告》建议，采纳利用现有空间、盘活闲置资产的思路，推进营地建设，充分发挥现有景区、度假区等文旅空间优势，通过小规模改造、内容研发等方式促进研学新业态发展。依托国家公园、国家文化公园等大区域空间，探索具有标杆导向的“国家营地”建设；引导私营博物馆、美术馆、科技企业等提供研学空间，以改善我国在科技、心理学、体育、艺术等方面研学内容供给不足的状况。

近年来，全国多地进行了积极探索，不断丰富研学旅游的内涵，拓展研学旅游的形式。例如，北京举办“北京考古·发现路城”考古研学活动，将考古课堂从展厅延伸到考古工地，让参与者从文物与展品中感受历史文化，在动手实践中深化对考古工作的认识和理解；黑龙江省则依托丰富的冰雪资源，致力于发展冰雪研学，推出“滑雪吧!少年”冰雪研学系列活动，让全国的青少年在龙江冰天雪地里收获知识和快乐；河南省沈丘县依托当地的历史文化、自然生态、文化产业等优势资源，构建课程研发、基地建设、导师培训的完整产业链条，开发美丽乡村、工业文明、红色文化等四大类23处研学点位，推出7条精品研学线路、12大类研学主题产品。

(责编：李昉、孙竞)