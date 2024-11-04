原标题：“人到山西好风光”人才宣介 北京专场活动举

图为“人到山西好风光”人才宣介北京专场活动现场。申晋光摄

“我是一名文科博士生，看到山西省用人单位提供的工作岗位，感受到了山西引才的满满诚意。”10月25日首都师范大学研究生刘智贤在参加“人到山西好风光”人才宣介北京专场活动时说。

10月24日至10月25日，山西省相关单位分别在清华大学、北京大学和中国人民大学，举办“人到山西好风光”人才宣介北京专场活动，向北京14所高校学生介绍山西省人才发展环境和人才引进政策，旨在吸引更多青年人才投身山西发展建设。

此次人才宣介活动由山西省委组织部牵头组织。1200余名在京高校师生和山西省省直有关部门、市县组织部门及有关企事业单位工作人员参加了这项活动。

山西有关用人单位在人才宣介活动现场设立双选区，开展人才引进洽谈。记者看到，现场人头攒动，众多学子与用人单位洽谈，详细了解岗位前景、薪酬待遇等。在人才宣介活动举办期间，山西省11个市相关单位还开展了党政正职访名校、企业家进校园、项目签约、技术研讨等系列活动110余场。

近年来，山西省深入实施新时代人才强省战略，出台“1+N”人才政策，内容涵盖人才培养、引进、使用、评价、激励、服务等，构建起新时代山西省人才工作“四梁八柱”。

山西省委组织部有关负责人介绍，山西省将以实施“1+N”人才政策为抓手，做优做实做细人才服务，大力营造爱才、敬才的良好氛围。

此前，山西省相关单位已经在上海、武汉、成都等地高校举办过相关活动，推广山西引才政策，吸引了一大批青年才俊赴山西创新创业。 （记者赵向南）

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