原标题：嗅觉减退与百余种疾病有关

美国加州大学尔湾分校和英国牛津大学科学家共同开展的一项研究表明，在139种疾病中，嗅觉减退与炎症之间存在紧密关联。相关论文发表于最新一期《分子神经科学前沿》杂志。

研究人员指出，嗅觉功能障碍往往被视为一种微不足道的小毛病。然而，最新研究表明，嗅觉功能障碍实际上可能是各种神经和身体疾病发出的早期预警信号。这一发现不仅强调了嗅觉在维持身心健康方面所起的作用，更为发展嗅觉疗法奠定了坚实的理论基础。

之前开展的研究表明，通过嗅觉富集法（让人接触多种令人愉悦的气味），可将老年人的记忆力提高226%。此次研究进一步揭示了这些令人愉悦的气味能减少炎症，从而改善大脑健康。

研究人员对139种与嗅觉丧失和炎症加剧相关的疾病进行了全面系统的跟踪分析，并揭示了这些因素之间的共同机制。他们发现，在阿尔茨海默病和帕金森病等疾病发作之前，患者往往会出现嗅觉减退的症状。因此，嗅觉减退可作为这些疾病发作的早期指标之一，帮助医生尽快采取积极有效的治疗措施。

目前有些研究正在探索气味的治疗用途，以期用于更广泛的医疗领域。最新发现对于缓解病情具有重要意义，医生或许可通过治疗性嗅觉刺激减少某些疾病的发作。研究人员正在研制一种能提供嗅觉治疗的设备，有助促成一种改善健康的新型非侵入性方法。 （记者刘霞）

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