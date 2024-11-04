原标题：【光明论坛】培养更多堪当时代重任的优秀人才

近日，习近平总书记给中国海洋大学全体师生回信强调，希望你们以建校百年为新起点，以科技发展、国家战略需求为牵引，完善学科设置调整机制和人才培养模式，加强原创性、引领性海洋科技攻关，努力培养更多胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才，为建设教育强国、海洋强国作出更大贡献。习近平总书记的回信为培养更多胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才指明了方向。

当今世界正处于百年未有之大变局，加快培养和储备国家战略急需人才力量具有深远意义。当前，我国已经建成了世界最大规模的高等教育体系。据统计，我国高等教育毛入学率从1949年的0.26%，提高到2023年的60.2%；截至2023年年底，全国共有高等学校3074所，各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人。未来，人才自主培养必须聚焦新时代立德树人工程、聚焦新质生产力发展要求、聚焦打造国际竞争优势，持续提升人才培养的供需匹配度，为中国式现代化建设提供强有力的人才支撑。

习近平总书记在全国教育大会上强调，要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程。立德树人关系党的事业兴旺发达，关系国家长治久安，也关系每个学子及其家庭的切身福祉。我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。因此，人才自主培养必须聚焦新时代立德树人工程，引导学生把坚定信仰建立在对科学理论的理性认同上，把坚实信念建立在对历史规律的正确认识上，把坚强信心建立在对基本国情的准确把握上，培根铸魂、启智润心，遵循规律、明确方向，将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体，培养体现时代精神、符合时代需要、厚植家国情怀的高素质人才。

科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育、科技、人才三位一体、相互支撑。高素质的劳动者对加速发展新质生产力具有关键性作用。人才自主培养必须从国家急迫需要和长远需求出发，提升科学性、前瞻性和系统性，强化科技发展、国家战略需求的牵引作用，在新一轮科技革命和产业变革过程中，源源不断地培养对标国家发展需求的创新人才，助推颠覆性技术和前沿技术的探索、研发、转化。必须打造高质量教育体系，推进高等教育发展，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，凸显人才赋能高质量发展的倍增效应。必须强化科教协同育人，健全产教融合、科教融汇体制机制，实现人才培养的多样化多层次，以“创新之教育培养创造之人才，创造之人才造就创新之国家”。同时，推动教育系统与产业系统、社会系统、科技系统的有效链接、有机融合，有序推进教育链与创新链、产业链、资金链、人才链融合，推动基础研究和关键核心技术实现重大突破，构建科技创新联合体，建设人才集聚新高地。

当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。从全球首个“海空一体”跨域航行器平台，到被誉为“行走高原的生态美容师”的草地修复项目，从极低腐蚀速率的不锈镁，到大模型赋能的智能教学平台……在前不久举行的中国国际大学生创新大赛上，涌现出一批中国青年领衔的科技含量高、市场潜力大、社会效益好的精彩项目，充分展现了我国当前创新人才自主培养的卓越成果。未来，我国人才自主培养既要聚焦中华民族伟大复兴战略全局，也要关注世界百年未有之大变局，锚定世界一流水准，以更高的历史站位、更深邃的国际视野，汲取人才培养的先进国际经验，汇聚人才培养的优质国际资源，激发我国在自主人才培养方面的巨大潜能优势，在深化国际合作和文明交流互鉴中不断提升广大人才的“胜任力”，展现出中国特色、中国风格、中国气派。

（作者：丁义浩 杜昊，均系东北大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

(责编：李昉、孙竞)