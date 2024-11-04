原标题：江南大学：构建联盟生态 赋能高质量发展

近日，江南大学、苏州大学等太湖湾高校媒体融合共享联盟成员单位代表共同启动了“学思践悟中国共产党人精神谱系”共享思政课，进一步拓展了区域高校主流舆论联动传播的新局面。

区域融通、联盟共建、人才共育、产教融合……近年来，江南大学高度重视与地方、高校、企业的党建链、教育链、人才链、产业链相融互促、有机耦合，以联动协作驱动学校事业高质量发展齿轮。

“红色引擎”驱动学科建设加速跃升

如何将党建工作成效切实转化为学院发展实效？在江南大学，食品学院、设计学院等基层党组织探索建立学科领域党建工作联盟，以“党建链”串起“学科链”“人才链”，推动党建和业务深度融合。

食品科学与工程是江南大学的特色优势学科。2021年，食品学院党委发挥“头雁效应”，在江苏无锡牵头发起成立全国高校食品学科党建联盟，联动成员高校编写全国首本食品类课程思政案例集，陆续开展全国高校食品学院主题教育联合读书班等活动，创新构建“党建+学科”育人新模式。

历经3年多的建设，联盟已经升级蝶变为各高校以高质量党建引领高质量食品人才培养的助推器。目前78家联盟成员单位中，40家拥有一级博士点、27家拥有一级硕士点，每年10余所拥有食品学科点的高校申请加入。

随着长三角一体化发展战略的深入实施，江南大学设计学院积极寻找党建与事业发展深度融合的新机遇。2020年11月，设计学院发挥高校党建乘积效应，携手东华大学、上海交通大学等长三角地区设计类院校共同发起成立长三角设计学科党建高校联盟。结合各成员单位实际，联盟采取轮值方式有组织地开展党建联建活动，形成了党建工作和学科发展互补互促的良好生态。在最新一轮全国一级学科评估中，江南大学设计学取得进位发展，实现重要突破。

“一体协同”赋能铸魂育人提质增效

作为教育部教育融媒体建设试点单位，2023年7月，江南大学联合无锡、苏州、常州、湖州、嘉兴等环太湖城市的25所普通高校及职业院校，共同发起成立太湖湾高校媒体融合共享联盟，构建共建共享育人生态圈，开辟了太湖湾区域高校教育融媒发展新路径。

同年12月，联盟推出的理论传播品牌“共享思政课”第一讲“文化自信与青年力量”专场活动在联盟成员高校官方微博同步传播，累计16.4万人次在线收看。

深入挖掘新时代伟大实践中的育人富矿，以一体化建设引领推动新时代思政教育高质量发展。江南大学还牵头成立了全国轻工行业院校“大思政课”建设联盟、长江思政带协同共建联盟、无锡市大中小学思政课一体化联盟等平台载体，充分调动各类主体、各种资源、各方力量，逐渐形成了协同效应，汇聚了育人合力。

不断健全“大思政课”建设工作机制，“学校持续探索以平台化、联盟化、跨界式的思政工作联动模式，推动思政课优势资源聚集、优质师资下沉。”江南大学党委宣传部部长李佳敏说。

“聚力融通”激活事业发展强劲动能

高校如何把握新时代统战工作的使命与定位？江南大学推进校地、校际等共建合作，发起成立“海创江南”高校联盟。长三角地区10所重点高校积极响应，为聚合高校统战资源，服务高校海归人才创新创业，服务长三角高质量一体化发展搭建了高层次平台。

据了解，5年来，联盟将“科技与资本”“科学家与企业家”“实验室研发与工厂生产”等产学研转化的关键要素整合起来，让高层次人才在长三角加速流动，让统战资源更好地服务地方产业升级。

江南大学生命科学与健康工程学院院长尹健说：“高校的海归人才是当前服务科技强国建设的关键力量。但是这些群体面临着不集中、不紧密的现状，从空间上的分散走向基于学科的有机联合，是集聚海归人才创新能力和创新优势的重要方式。”

平台聚力，成果共创。2022年，江南大学宜兴研究生院正式启用，校政企“1+4+N”党建联盟在宜兴应运而生。依托该平台，该校与宜兴市新材料、环保、生物医药等重点领域企业签订“四技”合作项目90项，其中百万级项目8个，合同金额约为3483万元，切实将组织优势转化为服务区域发展战略的新动能。

“更宽领域、更高水平、更多层次的联动协作为高校创造了更多的发展机会。”江南大学党委书记吴正国表示，学校充分发挥教育、科技、人才优势，通过不断加强与校政企横向扩展、纵向贯通的深度合作，为学校高质量发展激发动能。

（记者 苏雁 通讯员 单筱婷 于乐）

(责编：李昉、孙竞)