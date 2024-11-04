原标题：我科学家揭示过敏反应关键机制

过敏反应，包括过敏性鼻炎、哮喘、药物过敏等，在全球给数亿计的人群带来困扰。日前，记者从深圳医学科学院了解到，该院特聘研究员宿强联合西湖大学的科研人员，通过对过敏机制深入研究，发现了免疫受体形态变化在过敏反应中的关键作用，有望为过敏药物的研发提供全新思路。相关论文于北京时间10月23日晚间在线发表于国际权威期刊《自然》杂志。

以往的研究发现，过敏反应的抗体——核心免疫球蛋白IgE，与高亲和力受体结合时，会激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞，导致血管扩张、支气管收缩等过敏反应，严重时可引发全身过敏性休克。“因此，以往临床上针对过敏的药物设计，主要从如何阻断抗体与受体的结合着手，重点是抑制组胺释放。”宿强说。

然而，由于受体的跨膜区研究仍然较为薄弱，抗体与免疫受体的结合如何激活与过敏相关的信号通路、其背后具体的分子机制仍然不明确，这也限制了临床药物开发的思路。

对此，研究团队利用冷冻电镜技术，并结合了体外生化和体内细胞实验，解析蛋白结构，揭示了过敏反应背后的动态机制。

科研人员发现，当抗体与免疫受体结合时，免疫受体的形态会从二聚体变为单体，正是这种形态的变化导致了相关信号通路的蛋白位点暴露，继而激活了下游的信号通路，引起过敏。

宿强说，现在揭示了这一动态过程，那么未来就可以考虑让受体停留在二聚体形式，不让其发生变化，相关信号通路的蛋白位点就不会暴露。哪怕过敏原引发了抗体与免疫受体的结合，过敏的信号通路也无法被激活，过敏反应就不会发生。

“通过这项研究，过敏机制的框架变得更加清晰准确，下一步我们打算研发一种‘分子胶水’，让免疫受体形态始终保持固定，让患者有效避免过敏。”宿强说。

（记者 党文婷 严圣禾）

(责编：李昉、孙竞)