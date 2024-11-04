本报记者 游 仪

双脚分开，身体前倾，11岁的学生陈嘉睿用力一挥，乒乓球向对面飞旋。“这个球接得好！”下午4点，位于四川成都的天府新区万安小学操场上，教师汤尔格不时上前指导学生。

汤尔格是成都市乒乓球队退役运动员，曾多次获得乒乓球比赛冠军。2021年，经过层层选拔，他成为天府新区体育共享教师的一员。为了解决学校体育师资不足不优、体育课程门类不够丰富的问题，天府新区2021年首创体育教师共享中心，将退役运动员事业转型发展与解决体育专业师资缺乏问题相结合，设立共享教师（教练员）岗位，探索实践教师共享机制。

“体育课程由学校提需求、共享中心派教师，在全区排课走校，覆盖篮球、足球等25个体育项目。”天府新区教师共享中心主任黎波说，这样既能加强学校体育师资，还可以满足学生个性化、多元化的学习需求。

从运动员到体育教师，如何“跨界”？教师共享中心建立了岗前培训机制，共享教师入校后，学校还会安排体育教师“一对一”结对指导。在万安小学，经验丰富的体育教师汪平伟就是汤尔格的“师傅”。

“我以前在体队时以训练为主，教学时和学生相处得讲究方法。”汤尔格说，例如将学生分成两组竞赛跑步，会比直接组织集体跑步效果更好，“这些都是师傅教我的。”

为了保证输出人才质量，教师共享中心还建立了学校、学生、家长、共享中心和教育主管部门等多方参与的评价体系。“定期实施考核，围绕专业水平、教学能力、职业能力和师德师风等方面，对共享教师评星定级，实行动态管理，还有师德师风等一票否决的退出机制。”黎波介绍。

今年秋季学期起，成都在全市范围推行义务教育阶段学校“每天一节体育课”，由政府买单、订单式课程公益运维，补上学校体育特色项目的短板。“自从汤老师入驻，我们乒乓球校队的孩子眼瞅着多了起来，还在天府新区中小学生乒乓球比赛中取得了好成绩。”万安小学校长李冬梅说。

去年底，冯喆体操冠军工作室授牌仪式在天府新区举行，体操奥运冠军冯喆接受聘书，开元幼儿园、天府十二小接受授牌。在黎波看来，近距离接触运动员，有助于让孩子们感受体育精神，培养体育能力，养成运动习惯。截至目前，天府新区已经挂牌体操、足球、轮滑等6个“冠军工作室”。

如今，天府新区教师共享中心共有奥运（世界）冠军、退役运动员和各类专业人才2000多名，累计承担学校体育课程、订单式课后延时服务等各类课程超12万节，服务学生超20万人次。全区中小学生体质健康优良率从2021年的55.25%提升到2023年的70.57%。体育教师共享中心更名为教师共享中心，共享教师正逐步从体育向科技、艺术等多个领域拓展。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 13 版）

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