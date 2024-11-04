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教育部等17部门

联合印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》

2024年11月04日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月3日电  （记者吴丹）近日，教育部、中央宣传部、中央网信办、科学技术部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、市场监管总局、国家文物局、国家消防救援局、国务院妇儿工委、共青团中央、全国妇联、中国关工委、中国科协等17部门联合印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》。

　　“当前，中小学生‘小眼镜’、‘小胖墩’、脊柱侧弯、心理健康问题等仍较为突出，需要学校家庭社会同向同行、协同发力，为少年儿童身心健康成长创造有利条件。”教育部基础教育司负责人介绍，家校社协同育人“教联体”是以中小学生健康快乐成长为目标、以学校为圆心、以区域为主体、以资源为纽带，促进家校社有效协同的一种工作方式。

　　方案提出，要推动各地全面建立家校社协同育人“教联体”，确保政府统筹、部门协作、学校主导、家庭尽责、社会参与的协同育人工作机制更加完善，促进学生全面发展健康成长的良好氛围更加浓厚。力争到2025年，50%的县建立“教联体”，到2027年所有县全面建立“教联体”。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月04日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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