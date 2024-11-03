本报记者 吴 丹

1522公斤！

10月5日，河北曲周县“绿色吨半粮”示范方进行实地测产。第四疃镇王庄付庄千亩示范方玉米亩产达到797公斤，小麦季实收亩产达725公斤，全年小麦玉米亩产达1522公斤，实现“绿色吨半粮”目标。

承包这块试验田的，是中国农业大学科技小院的4名90后：叶松林、郝展宏、冯小杰和蔡东玉。他们吃住在农村，课堂在田野，在服务乡村全面振兴中解民生、治学问，帮助乡亲们增产增收。

“我们要‘实’。‘实’字就是头戴一顶草帽，沉下去实实在在帮老百姓解决问题。”科技小院发起人、中国农业大学教授张福锁说。2009年，张福锁院士团队在曲周创立全国第一个科技小院——白寨科技小院，探索集科技创新、社会服务、人才培养三位一体的育人模式。

一个院落，三五农舍，多名“学生专家”……15年来，科技小院蓬勃发展，从1个到1800多个，从中国农业大学到全国涉农高校，一批批小院青年“自找苦吃”，让“希望的田野”迎来丰收的喜悦。

科技小院模式，是以新农科建设服务强国建设的一个缩影。

2019年9月，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信，充分肯定新中国成立70年来涉农高校为“三农”事业发展作出的积极贡献，并对广大涉农高校办学方向提出要求。

5年来，全国高等农林教育战线全面贯彻落实习近平总书记重要回信精神，以新农科建设为统领，不断推动高等农林教育改革创新和高质量发展，呈现出格局性变化。

学生知农爱农素养持续提升。涉农高校始终坚持为党育人、为国育才的初心使命，切实把立德树人成效作为检验一切工作的根本标准。近年来，43所涉农高校将耕读教育纳入人才培养方案，30所涉农高校形成了系列化、品牌化的耕读教育实践活动。

中国农业大学校长孙其信表示，广大农学生深入田间地头和村屯农家，在服务乡村全面振兴中解民生、治学问，把论文书写在祖国大地上。

学科专业结构更加优化。数据显示，2023年新增备案、审批和调整涉农专业达到113个，占全国总数的6.6%。涉农高校坚持“四个面向”，超常规布局新农科专业，推进农林教育改革，增强学科专业设置的前瞻性、适应性和针对性，加快急需紧缺人才培养。

人才培养模式不断创新。涉农高校积极推进新农科系列“101计划”，聚焦服务国家重大战略领域，重构课程知识体系。突出学科专业交叉融合，探索本研贯通一体化培养机制。12个省份在省级或地市级层面开展“公费农科生”等订单定向农科生培养计划，为乡村全面振兴提供人才支撑。

华中农业大学构建“3+X”本研贯通一体化培养机制，着力培养新农科人才；东北农业大学加强有组织科研，深入开展现代种业、黑土地保护与利用等领域科技创新行动；西北农林科技大学在乌兹别克斯坦成立塔什干分校，着力培养知华友华农林人才……2019年以来，教育部推出“安吉共识”“北大仓行动”“北京指南”，奏响新农科建设“三部曲”。经过不懈努力，涉农高校综合办学实力和社会影响力持续提升。

“下一步，要加快推进实施新农科建设2.0，全面落实立德树人根本任务、强化农林拔尖创新人才培养、加快推进高水平农业科技自立自强、打造高素质专业化教师队伍、建设具有世界重要影响力的高等农林教育中心，进一步深化高等农林教育改革创新，助推教育强国、农业强国建设。”教育部副部长吴岩说。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)