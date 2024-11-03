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培养更多生命科学拔尖人才（师说）

宋 艳
2024年11月03日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　当干细胞技术与器官修复成为患者康复的希望，当精准医疗与个性化健康管理成为人们的生活需求，面对生物技术的蓬勃发展，面向未来生命科学的创新前沿，我们需要培养怎样的拔尖人才？近年来，在本科生培养过程中，北京大学生命科学学院通过名师引领、学科交融、本博联通等方式，指导学生掌握广博的数理化基础、扎实的信息分析和工程技能，努力培养研究型、开拓型的生命科学拔尖创新人才。

　　拥有一大批创新型青年人才，是社会创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。如何培养创新思维、挖掘创新潜能、提高创新能力？教学过程中，我们创建拔尖创新人才基地，用书院制培养方式，建立以科研为导向的本科生培养项目。通过富有挑战性的科研实践和知名科学家的直接指导，引导本科生阅读原始文献，了解科学研究的逻辑和思维方式，提升学生创新意识。

　　热爱是自驱力和创造力的源泉，基于此，我们鼓励本科生尽早开始科研实践。改革成绩评定体系，取消绩点，推行等级制评价，缓解学业压力，让学生从分数上松绑，留出更多时间参加科研实践、社会实践和社团活动；针对同年级本科生实验背景知识、实验技能、实验分析能力参差不齐的情况，建立必修实验课免修体系，因材施教；开设暑期前沿实验模块课，让本科生有机会尽早进行开放性科研探索……种种举措有助于帮助学生找到自己的兴趣、坚定心中的志向。

　　当今世界日新月异，面对发展新形势，更需要培养学生的责任担当意识、交流合作能力。一方面，我们把心系家国、科研报国的理想信念融入教育教学全过程，引导学生勇于担当时代赋予的历史责任，励志勤学、刻苦磨炼。另一方面，邀请国际专家开展学术交流、资助学生参与国际暑期科研实践、鼓励学生参加国际专业类竞赛，通过多种形式培养国际视野和宽广胸怀。今后，将不断创新人才培养新方式，努力造就更多生命科学拔尖创新人才。

　　（作者为北京大学生命科学学院副院长，本报记者闫伊乔采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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